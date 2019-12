Oldenburg Am 1. Januar 2020 ist es 18 Jahre her, dass die Deutsche Mark (DM/D-Mark) durch den Euro abgelöst worden ist. Trotzdem ist nach wie vor jede Menge D-Mark im Umlauf. Bis Ende November waren es noch 12,46 Milliarden DM – das entspricht 6,37 Milliarden Euro. Als Zahlungsmittel wird die D-Mark schon lange nicht mehr akzeptiert – mit Ausnahmen: Seit November 2018 können Produkte des Modehauses C&A mit DM bezahlt werden. Wer die alte Währung an anderer Stelle umtauschen möchte, kann das nur bei einer 35 Filialen der Deutschen Bundesbank tun.

So auch in Oldenburg. „2019 führten wir bis dato insgesamt 3119 Umtauschgeschäfte über einen Gesamtbetrag von 1 391 608,52 DM durch“, erklärt Heiko Ennen, Leiter der Oldenburger Bundesbank-Filiale. Das entspricht 711 518,22 Euro. „Der DM-Umtausch gehört zu einem unserer Hauptgeschäftsbereiche“, so Ennen. Pro Tag werden bei der Bundesbank in Oldenburg somit im Schnitt 13 Tauschgeschäfte durchgeführt. Doch woher kommt es?

Volker Bartels arbeitet seit mehr als 15 Jahren für die Bundesbank und führt Tauschgeschäfte durch. Er hat schon so einige Geschichten gehört. „Erst heute Morgen kam eine Frau, die in einer Taufkarte ihrer Tochter – sie ist mittlerweile 20 Jahre alt – 80 DM gefunden hat“, sagt er. So etwas sei typisch, meint Bartels. Banknoten und Münzen werden oft bei Haushaltsauflösungen oder beim Aufräumen gefunden.

„Es kommt auch vor, dass Münzen mit besonderer Prägung oder Pfennige gesammelt wurden“, erklärt er. „Manche glauben, die D-Mark könnte zurückkommen oder Sammlermünzen könnten im Wert steigen“, berichtet er. Eine falsche Annahme. Denn der Tauschkurs ändert sich nicht – für eine D-Mark gibt es 0,51 Euro. Bei der Bundesbank angekommen, werden die alten Scheine vernichtet.

Wie Filialleiter Ennen sagt, ist ein Großteil des Geldes, das noch im Umlauf ist, verschollen oder zerstört. „Viel befindet sich im Ausland“, sagt Ennen, der über die ein oder andere DM-Geschichte schmunzeln muss. „Es wurden mal Scheine gefunden, die unter die Tapete geklebt worden sind“, sagt er. Ein anderes Mal hätten 18-Jährige behauptet, sie hätten das Geld gespart – nahezu unmöglich, denn der Euro wird im nächsten Jahr volljährig.

Die Höhe der getauschten Summe nimmt insgesamt ab, erklärt Ennen. Allerdings, so sagt er, bleibe die Anzahl der Tauschgeschäfte gleich.

So wird auch Volker Bartels in den nächsten Jahren noch jede Menge Scheine eintauschen. Er selbst sammelt die veraltete Währung allerdings nicht. „Ich bin froh, wenn ich nach der Arbeit keine D-Mark mehr sehen muss“, sagt er schmunzelnd.