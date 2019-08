Oldenburg Wohin nach der Schule? Theis Albers (22) hat sich nach seinem Abi an der Cäci für eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen entschieden – und ist als Prüfungsbester 2019 gerade für seinen Top-Abschluss von der IHK geehrt worden – gemeinsam mit 188 anderen jungen Leuten, die im IHK-Bezirk mit „sehr gut“ abgeschlossen haben, viele davon aus Oldenburger Betrieben.

Die Wege und Motive für die Wahl einer bestimmten Ausbildung sind ganz unterschiedlich – warum Versicherungen und Finanzen? Albers, der bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg ausgebildet wurde und privat nicht nur leidenschaftlicher Motorradfahrer ist (Honda

Fireblade), sondern sich auch als Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Ohmstede engagiert, sagt: „Meine Eltern sind auch Kaufleute, und ich mag die Arbeit mit den Kunden. Ich war in der Geschäftsstelle Ofenerdiek, das ist sehr kundennah, mit sehr interessanten Fällen. Wenn man kontaktfreudig ist und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen hat, ist das eine sehr gute Wahl.“

Lust auf Versicherungen und Finanzen: Spitzen-Azubi Theis Albers bei den Öffentlichen Versicherungen

Zurzeit arbeitet der 22-Jährige in der Hauptstelle und kümmert sich in der Allgemeinen Auftragsbearbeitung um Sachversicherungen (Wohngebäude, Hausrat und Privathaftpflicht). Er sieht bei der Öffentlichen seine Zukunft: „Das ist nah dran am Leben und kein platter Bürojob. Ich kann hier auch eine gute Weiterbildung machen, als Studium oder auch berufsbegleitend zum Fachwirt.“

Dass er die Prüfung so gut abgeschlossen hat, lag für ihn im Schriftlichen nicht zuletzt daran, dass er Monate vorher angefangen hat zu lernen und sich auch frühere Prüfungsaufgaben mal genauer angeschaut hat, im Mündlichen vor allem an der „sehr guten Vorbereitung durch Schule und Betrieb“.

Schon im Vorfeld hatte Wolfgang Willers vom Berufsbildungswerk der Oldenburger Versicherungswirtschaft zu den extrem guten Ergebnissen der Versicherungs- und Finanzazubis gratuliert und auch den Ausbildungsbetrieben, den Eltern und der Schule – in diesem Fall der BBS Wechloy – „für die tolle Zusammenarbeit“ gedankt.

Dasselbe gilt für all die anderen Berufe, deren beste Azubis von der IHK geehrt wurden (siehe unten). Vizepräsident Michael Engelbrecht sagte: „Es ist etwas ganz Besonderes, Sie, die Spitzenazubis, hier zu erleben. Ich freue mich sehr, dass wir Ihre außergewöhnlichen Leistungen würdigen können. Mein Dank geht an alle in der Ausbildung Beteiligten.“ Insgesamt waren 3722 Azubis in 108 Berufen von der IHK im Sommer geprüft worden. 130 der besonders erfolgreichen Absolventen durchliefen eine kaufmännische Ausbildung, 59 eine gewerblich-technische. Dafür waren 1335 Prüfer ehrenamtlich im Einsatz. Für deren Engagement bedankte sich Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK.