Oldenburg Den städtischen Verkehr reduzieren, CO2 einsparen und so einen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung leisten: Für eine App ein ambitioniertes Ziel. Doch es kann erreicht werden, sagt Professor Dr. Jorge Marx Gómez. Mit dem Instaride-Projekt, hinter dem sich eine Art lokale Mitfahrer-Zentrale verbirgt, sollen in Oldenburg Personen künftig ohne große Umschweife von A nach B gelangen, indem sie sich gegenseitig mitnehmen.

Momentan beschäftigen sich verschiedene Organisationen aus Oldenburg mit der Entwicklung des Dienstes. Zwei der Entwickler sind Prof. Dr. Jorge Marx Gómez und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Julian Rawe vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Oldenburg. Sie haben sich mit der NWZ getroffen und berichten, was genau sich hinter dem Dienst verbirgt.

Nur eine Person im Auto

„Etwa ein Drittel der Autofahrten in Oldenburg unternimmt nur eine Person. Das ist ineffizient und nicht gut für die Umwelt“, sagt Marx Gómez. Würden beispielsweise zwei oder drei Personen zusammen fahren, könne man die Umweltverschmutzung durch die Autos grob gesagt um zwei Drittel senken.

„Deshalb wollen wir Instaride entwickeln. Über die App sollen Fahrer und Fahrgäste schnell und unkompliziert miteinander verbunden werden, um gemeinsam an ihre Ziele zu gelangen“, so der Professor. Doch wie kann man sich das im Alltag vorstellen? „Wenn eine Person zum Beispiel aus Donnerschwee zum Pferdemarkt will, kann sie über die App Standort und Ziel angeben und wird einem Fahrer zugeordnet, der das gleiche Ziel hat oder auf seiner Fahrstrecke diese Punkte passiert“, sagt Julian Rawe.

Dazu sei es nötig, einen sogenannten Matching-Algorithmus, ein Berechnungsverfahren, zu entwickeln, das alle relevanten Daten auswertet und letztendlich die Verbindung zwischen Fahrer und Mitfahrer herstellt.

„Dafür muss der Algorithmus viele Daten berücksichtigen. Zum Beispiel die Abhol- und Zielkoordinaten, nahegelegene Treff- und Absetzpunkte, die freien Plätze im Auto, gegebenenfalls die Ausstattung der Fahrzeuge oder die Frage, ob eine Mitfahrerin nur bei einer Frau zusteigen will“, führt Marx Gómez die Überlegungen weiter aus.

Damit Instaride funktioniert, muss sich nach der Veröffentlichung eine ausreichende Menge an Teilnehmern an dem Dienst beteiligen. „Wir werden die Registrierung für Interessierte bereits vor der Veröffentlichung freischalten und für den Dienst werben“, berichtet Rawe über die Planungen.

Ein weiterer Faktor ist der Datenschutz, um den sich auch Professor Dr. Jürgen Taeger vom Interdisziplinären Zentrum für Recht der Informationsgesellschaft (ZRI) der Uni Oldenburg kümmert. „Die Datenbank, mit der wir den Algorithmus bestücken, soll auch mit der Blockchain-Technologie betrieben werden“, erklärt Professor Marx Gómez. Dabei handelt es sich um ein modernes Verschlüsselungsverfahren, das die Sicherheit der Nutzerdaten gewährleisten soll.

Bis es soweit ist, dass Instaride an den Start gehen kann, müssen künftige Nutzer aber noch etwas warten. „Der Entwicklungszeitraum ist auf zwei Jahre angelegt“, sagt Professor Marx Gómez. Die Veröffentlichung eines Prototypen sei aber schon innerhalb des ersten Jahres möglich, so der 59-Jährige weiter.

Studenten arbeiten mit

In die Entwicklung einbeziehen wolle er auch Studenten der Universität. „Das geschieht im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten“, so der Professor. Zudem werde das Projekt Bestandteil seiner Lehrveranstaltungen sein. Neben der Universität ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg Partner des Projektes, dessen Gesamtvolumen 1,2 Millionen Euro beträgt. Die Projektleitung übernimmt die Oldenburger Agentur Granny&Smith.