Corona: Wenn Quarantäne-Auflagen ein Fall für die Polizei werden

Oldenburg /Bad Oeynhausen Quarantäne stellt den Alltag auf den Kopf. Das gilt schon für einen kleinen Einfamilienhaushalt. Was es bedeutet, wenn die Menschen im heilpädagogischen Intensivbereich untergebracht sind, das hat Marco Mohrmann erlebt. Der 53-jährige Oldenburger ist Vorstand der Diakonischen Stiftung Wittekindshof im westfälischen Bad Oeynhausen. Vor wenigen Tagen wurde der erste bestätigte Coronafall eines Bewohners in einer Einrichtung am Standort in Gronau festgestellt – ausgerechnet in einer Einrichtung für Menschen mit teils extrem herausfordernden Verhalten. „Als Folge musste das ganze Haus unter Quarantäne.“

„Neben der organisatorischen Herausforderung ist die rechtliche Situation äußerst schwierig, da in unserer Einrichtung bei diesen Menschen generell nach dem geltenden Betreuungsrecht gehandelt werden muss“, erklärt Mohrmann. Das Betreuungsrecht sieht nur bei Selbstgefährdung und bei Vorliegen eines richterlichen Beschlusses Zwangsmaßnahmen vor. Eine mögliche Gefährdung anderer, zum Beispiel durch Verstöße gegen Quarantäne fallen nicht darunter. „Wir können die Bewohner deshalb zunächst nur eindringlich bitten, die Regeln einzuhalten und im Zimmer zu bleiben“, erzählt Mohrmann. „Auf der anderen Seite müssen wir die Vorschriften durchsetzen.“

Falls die Bewohner den Anweisungen nicht folgen, wird das Ordnungsamt eingeschaltet, das mittlerweile rund um die Uhr besetzt ist. „Mit Amtshilfe durch die Polizei wird dann vor Ort über Maßnahmen entschieden und im Sinne der Durchsetzung der Quarantäne auch gehandelt.“

Dieses Problem ist eines von mehreren, das sich Mohrmann und dem Krisenstab der Einrichtung in seiner Arbeit stellen. „In Nordrhein-Westfalen hat sich das Virus bereits deutlich stärker ausgebreitet als im nördlichen Niedersachsen. Die Einrichtung mit rund 600 Menschen in stationärer Betreuung allein am Hauptstandort in Bad Oeynhausen –insgesamt 5000 an rund 100 Standorten – steht vor gewaltigen Problemen bei der Organisation von Schutzkleidung. „Einer unserer Aufsichtsräte hat beruflichen Kontakt nach China“, berichtet Mohrmann, der vor seinem Wechsel 2016 unter anderem als Landesgeschäftsführer beim DRK und als stellvertretender Leiter des Finanz- und Rechnungswesen der Nordwest-Zeitung in Oldenburg gearbeitet hat. „Eine Lieferung stehen in Aussicht.“

Auch die generelle Betreuung ist eine Herausforderung. „Die Kostenträger zahlen zwar derzeit im wesentlichen weiter; aber soziale Einrichtungen wie etwa die Werkstätten für behinderte Menschen sind – bis auf eine Notbetreuung – geschlossen.“ Für die vielen Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen können, müsse die Betreuung ganztags „24/7“ organisiert werden.

Bislang werden Mitarbeiter mit Corona-Verdacht aus dem Dienst genommen. „Wir müssen schauen, ob das dauerhaft durchzuhalten ist“, befürchtet Mohrmann; zumal die Auflagen zum Ansteckungsschutz in Einrichtungen einen immensen Mehraufwand an Personal bedeuten.

Ans Pendeln zwischen Oldenburg und dem westfälischen Arbeitsort hat sich Mohrmann gewöhnt. „Manchmal besucht mich meine Frau am Wochenende in meiner Wohnung in Porta Westfalica.“ Unter anderem ein Motorrad und ein Mountainbike am Arbeitsort sorgen für Ausgleich zum Beruf. Sofern die Corona-Krise noch Luft lässt.