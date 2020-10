Bahnausbahn in Oldenburg: Baustelle ohne Genehmigung

Oldenburg Ende 2017, Anfang 2018 stand dieses Grundstück am Friedhofsweg schon einmal im Fokus: Seinerzeit war bei Bauarbeiten illegal ein Gewässer zugeschüttet worden, das Kammmolche beherbergte, eine seltene und streng geschützte Amphibienart.

Stadt wartet ab

Nun treiben Anwohner erneut Machenschaften um, bei denen sich offenbar wieder nicht ganz an die Regeln gehalten wurde. Das Grundstück, das mittelfristig bebaut werden soll, wird seit einigen Tagen von einem Unternehmen, das für die Deutsche Bahn arbeitet, genutzt. Das Problem: Die Fläche ist nicht Teil des Planfeststellungsbeschlusses, mit dem der Ausbau der Bahnstrecke genehmigt worden ist.

Eine Genehmigung liege demnach nicht vor, bestätigte Stadtbaudezernent Sven Uhrhan. Die könne es auch gar nicht geben, weil die Firma gar keinen bauordnungsrechtlichen Antrag gestellt habe.

Weil aber mit der Genehmigung zu rechnen sei, wenn das Unternehmen einen Antrag gestellt hätte, hat die Stadt noch ein wenig Geduld: Man habe „auf das formale Verfahren hingewiesen und dringt darauf, dass das in Kürze umgesetzt wird“, so Uhrhan.

Anhaltender Bahnlärm

Auf Hinweise von Anwohnern hatte die Stadt Kontakt zu der Firma aufgenommen. So hatte Christian Röhlig in der jüngsten Einwohnerfragestunde des Stadtrates entsprechende Fragen aufgeworfen. Dabei bemängelte der Anwohner auch den nächtlichen Bahnlärm sowie die Beleuchtung durch eine eigens installierte Scheinwerferanlage: „Die Zimmer, auch Schlafräume, in den Wohngebäuden auf der anderen Bahnseite sind nachts heller beleuchtet als tags bei Sonnenschein.“

Dabei hatte das Bundesverwaltungsgericht bei der Verhandlung der Klagen gegen den Ausbau der Bahnstrecke durch Oldenburg in der vergangenen Woche ausdrücklich auf die Einhaltung der Nachtruhe hingewiesen. Und auch Uhrhan betont noch einmal, dass die Bahn diese einzuhalten habe. Im Bahnausschuss hatte der Dezernent angekündigt, dass die Stadt darauf noch einmal schriftlich bei der Bahn sowie beim Eisenbahnbundesamt drängen wird.

Dass das nötig ist, zeigten die vergangenen Nächte: Am Sonntagabend sowie – angekündigt auch Montag und Dienstagnacht – kam es im Bereich Ofenerdiek auch nach 22 Uhr zu Lärm- und Lichtbelästigungen durch Arbeiten. Mehrere Betroffene meldeten sich bei unserer Redaktion. Anrufe einer Anwohnerin bei der zuständigen Bundespolizei blieben erfolglos.

Polizei informieren

Dennoch sei genau das der richtige Weg, so Uhrhan: „Wer durch nächtlichen Lärm belästigt wird, sollte unter Nennung von Ort und Zeitpunkt die Polizei alarmieren.“ Unter Verweis auf die geltende Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Lärm) betonte der Baudezernent: „Die Bahn darf auch nicht alles.“

Die Deutsche Bahn hat auf Fragen unserer Redaktion bis Dienstagabend nicht reagiert.