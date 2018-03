Oldenburg Wer in den kommenden Tagen die Bremer Heerstraße entlangfahren möchte, muss Zeit einplanen. Denn von Freitag, 23. März, 9 Uhr bis Mittwoch, 28. März, um 17 Uhr sind die Bahnübergänge zwischen Bahnhofsallee und Leffersweg beziehungsweise Im Bahnwinkel für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger können die Überwege aber weiterhin nutzen.

Die Sperrung führt zu einem neun Kilometer langen Umweg – obwohl nur 100 Meter Straße unpassierbar sind. Die offizielle Umleitung führt durch die Bahnhofsallee, die Bümmersteder Tredde, den Dwaschweg, den Sprungweg, Am Schmeel und Am Bahndamm sowie in Gegenrichtung.

Auch wenn mehr Zeit eingeplant werden muss, immerhin führt die Umleitung an schönen Straßen entlang – zum Beispiel Am Wünschemeer. Wenn also schon Umweg, dann wenigsten einen, der keine Wünsche offen lässt. Auch geht es an der Wunderburgstraße vorbei – wer weiß, was dort so alles passiert. Ein Wunder zur Osterzeit – das würde ja durchaus gut passen.

In manchem Fall sei es auch sinnvoller, über die Autobahn zu fahren, merkte ein Leser an – das würde einige Kilometer Umleitung sparen. Wer sich den Umweg nicht ersparen kann, sind Zugreisende. Betroffen sind die Verbindungen RE 18 und RE 19 der Nordwest-Bahn.

Hier finden Sie mehr Infos zum Schienenersatzverkehr: www.bit.ly/2g8f8bw