Bauarbeiten In Oldenburg: Ab Mittwoch Sperrungen am Autobahnkreuz-Ost

Oldenburg Sperrungen am Autobahnkreuz-Ost: Ab diesen Mittwoch werden zwei Ausfahrten geschlossen. Das betrifft den Übergang von der A 28 (aus Richtung Oldenburg) auf die A 29 Richtung Wilhelmshaven sowie den Übergang von der A 29 (aus Richtung Ahlhorn) auf die A 28 in Richtung Emden/Leer. Die Sperrungen gelten voraussichtlich bis 4. Mai. Grund sind Erneuerungsarbeiten, teilte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mit.

Die Umleitung für Autos Richtung Wilhelmshaven läuft über die A 28 bis zur Ausfahrt Hatten, von dort in umgekehrter Richtung zum Kreuz-Ost. Betroffene Autofahrer Richtung Emden/Leer sollen bis zur Ausfahrt Oldenburg-Hafen fahren und dort in Gegenrichtung wieder auffahren.

Ab dem 5. Mai ist eine weitere Teilsperrungen am Autobahnkreuz-Ost geplant, diesmal in Richtung Osnabrück. Witterungsbedingt können sich alle Arbeiten verzögern, so die Landesbehörde.