Oldenburg Die Auf- und Abfahrt der A 28 in Richtung Emden/Leer/Wilhelmshaven bleibt länger als geplant gesperrt. Das teilte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit. Ursprünglich war geplant, die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn bis diesen Samstag abzuschließen. Nun sollen die Arbeiten voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 15. Oktober, andauern. Ab Mittwoch sollen Auf- und Abfahrt dann wieder genutzt werden können. Grund für die Verzögerung sei das schlechte Wetter mit vielen Niederschlägen in den vergangenen Tagen, heißt es von der Behörde.

Lesen Sie auch: Wie man um den Stau in Oldenburger herumkommt

Danach haben Autofahrer nur wenige Tage Ruhe vor massiven Verkehrsbehinderungen. Denn ab Montag, 21. Oktober, wird am Haarentor die Auf- und Abfahrt Richtung Bremen gesperrt und erneuert. Diese Arbeiten sollen bis Samstag, 26. Oktober, abgeschlossen werden.