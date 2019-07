Oldenburg Die Riege der Dezernentinnen und Dezernenten der Stadtverwaltung ist seit Montag wieder komplett. Sven Uhrhan, der bislang für die Themen Stadtentwicklung und Bauen in Osterholz-Scharmbeck zuständig war, hat an diesem Montag seinen ersten Arbeitstag. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann begrüßte den 38 Jahre alten Stadtplaner und wünschte ihm einen guten Start. „Wir sind sehr froh, dass Herr Uhrhan sein Amt angetreten hat“, sagte Krogmann. „Es ist in den vergangenen Monaten einiges liegen geblieben.“ Der neue Dezernent werde sich zunächst gründlich einarbeiten. Eines der Hauptthemen, die Krogmann von seinem neuen Dezernenten erwartet: „Wie stellen wir uns für das nächste Jahrzehnt auf? Dazu brauchen wir Antworten in den unterschiedlichen Bereichen vom Verkehr über Klimaschutz bis zum Wohnen.“

Der gebürtige Saarländer Uhrhan folgt Gabriele Nießen, die im März als Bürgermeisterin und Dezernentin zur Stadtverwaltung nach Ludwigsburg gewechselt ist.