Oldenburg Der Aufschrei in der Bevölkerung ist meist groß, wenn alte Gebäude abgerissen werden sollen. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Erhaltungssatzung beschlossen. „Die Erhaltungssatzung schützt Siedlungen mit noch überwiegend einheitlicher und geschichtlich wertvoller Gestaltung und ortsbildprägender Wirkung gegen Abbruch einzelner Häuser“, erklärte Stadtplaner Eike Schnitker. Ortsbildprägende Gebäude dürfen demnach nicht mit unpassenden Mater­ialien, Farben, Anbauten etc. verändert werden.

Pro: Schonendes Instrument

Thomas Husmann begrüßt die Erhaltungssatzung als gutes Mittel für den Erhalt der Vergangenheit:

Oldenburg ist eine Stadt, die harmonisch gewachsen ist. Das zeichnet sie aus. Nur nach dem Zweiten Weltkrieg mussten für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen schnell Wohnungen aus dem Boden gestampft werden. Doch dieser Bauboom verlief relativ glimpflich. Manche Siedlungen – wie am Friedrich-August-Platz – dokumentieren zudem die industrielle Vergangenheit in der Stadt. Eine Zeit, in der an der Ziegelhofstraße noch Bier gebraut wurde und Hunderte Menschen in der benachbarten Fleischwarenfabrik arbeiteten. Diese baukulturellen Hinterlassenschaften gilt es zu schützen.

Der Denkmalschutz greift an vielen Stellen zu weit. Die Erhaltungssatzung ist deshalb ein gutes Werkzeug, sich vor unliebsamen Veränderungen zu schützen. Der Aufschrei bei der Diskussion über einen möglichen Abriss eines Siedlungshauses am Schramperweg ist dafür ein gutes Beispiel. Oldenburger möchten ihre Stadt so erhalten, wie sie sich heute darstellt. Und wenn das nicht überall gelingt, dann doch zumindest an Orten, an denen ihr Herz hängt.

Mit der Erhaltungssatzung gibt die Politik der Verwaltung ein Instrument an die Hand, schonend eingreifen zu können, wenn Eigentümer zu rabiat werden. Ein Beispiel: Häuserabrisse müssen normalerweise nicht angezeigt werden. Gilt für den Bereich die Erhaltungssatzung, muss ein geplanter Abriss vorab gemeldet werden.

Contra: Eingriff ins Privateigentum

Jasper Rittner hält nichts von einem Pseudo-Denkmalschutz:

Denkmalschutz ist eine gute Sache. Er sollte für wertvolle Gebäude gelten. Besitzer, die solche Bausubstanz erhalten, werden vom Staat u.a. durch steuerliche Anreize unterstützt. Die Erhaltungssatzung der Stadt ist hingegen eine Art Denkmalschutz light, die vielen Eigentümern Probleme bringen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen neue Fenster einbauen. Dann reden erstmal andere Leute darüber, was Sie tun müssen. Und vermutlich können Sie dann statt der günstigen Varianten aus dem Baumarkt teure Spezialanfertigungen bestellen. Das gleiche Spielchen gilt bei der Farbqualität des Anstrichs, Solaranlagen auf dem Dach oder einen Schuppen für Fahrräder und Mülltonnen können Sie sich abschminken. Die Geschmackspolizei schreibt vor, was Sie tun dürfen und was nicht. Ich halte nichts davon, dass die Stadt so weit in das Privateigentum ihrer Bürger eingreift. Wenn es sich um schützenswerte Bauten handelt, dann bitte richtigen Denkmalschutz, der den Eigentümern ja auch gewisse Vorteile bringen kann.

Ein weiteres Problem mit der Satzung ist unsere ohnehin schon aufgeblähte Stadtverwaltung. Wer neue Regeln aufstellt, braucht natürlich auch Kontrolleure und Sachbearbeiter, die überprüfen, ob das neue Fenster denn überhaupt eingebaut werden darf. Und man kann sicher sein, dass die Geschmackspolizei noch weitere Objekte als Pseudo-Denkmäler unter ihre Fittiche nehmen wird.