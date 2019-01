Schonendes Instrument

Kommentar

Thomas Husmann

Oldenburg ist eine Stadt, die harmonisch gewachsen ist. Das zeichnet sie aus. Nur nach dem Zweiten Weltkrieg mussten für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen schnell Wohnungen aus dem Boden gestampft werden. Doch dieser Bauboom verlief relativ glimpflich. Manche Siedlungen – wie am Friedrich-August-Platz – dokumentieren zudem die industrielle Vergangenheit in der Stadt. Eine Zeit, in der an der Ziegelhofstraße noch Bier gebraut wurde und Hunderte Menschen in der benachbarten Fleischwarenfabrik arbeiteten. Diese baukulturellen Hinterlassenschaften gilt es zu schützen.

Der Denkmalschutz greift an vielen Stellen zu weit. Die Erhaltungssatzung ist deshalb ein gutes Werkzeug, sich vor unliebsamen Veränderungen zu schützen. Der Aufschrei bei der Diskussion über einen möglichen Abriss eines Siedlungshauses am Schramperweg ist dafür ein gutes Beispiel. Oldenburger möchten ihre Stadt so erhalten, wie sie sich heute darstellt. Und wenn das nicht überall gelingt, dann doch zumindest an Orten, an denen ihr Herz hängt.

Mit der Erhaltungssatzung gibt die Politik der Verwaltung ein Instrument an die Hand, schonend eingreifen zu können, wenn Eigentümer zu rabiat werden. Ein Beispiel: Häuserabrisse müssen normalerweise nicht angezeigt werden. Gilt für den Bereich die Erhaltungssatzung, muss ein geplanter Abriss vorab gemeldet werden.

Thomas Husmann begrüßt die Erhaltungssatzung als gutes Mittel für den Erhalt der Vergangenheit.