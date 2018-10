Oldenburg Die Zahl der Einwohner ist für eine Stadt von hohem Interesse. Zum einen muss sie die entsprechende Infrastruktur für alle bereit halten, was mit großen Kosten verbunden ist. Zum anderen bekommt sie pro Einwohner Geld vom Land. Im Falle von Oldenburg sind das rund 1000 Euro pro zusätzlichem Einwohner. Der Blick auf die kommunalen Finanzen sei es auch gewesen, der den Rat der Stadt im Jahr 2003 dazu veranlasst hat, ein Begrüßungsgeld für Studenten einzuführen, teilt Stadtsprecher Reinhard Schenke auf NWZ-Anfrage mit. 30 000 Euro pro Jahr lässt sich das die Stadt seitdem kosten. Ob das auch für das kommende Semester gelten wird, entscheidet der Rat bei den Haushaltsberatungen.

Bei zwischen gut 500 und knapp 650 genehmigten Anträgen pro Jahr gab es in den letzten Jahren 50 Euro für die Studenten, die ihren Erstwohnsitz in Oldenburg anmeldeten. Damit ist die Stadt weniger großzügig als beispielsweise die Städte Emden oder Elsfleth, wo es jeweils 100 Euro gibt. Grundsätzlich ist das Konzept des Begrüßungsgeldes in Deutschland weit verbreitet. Ein anderes Modell, um die Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz zu steigern, ist – wie in Wilhelmshaven – die Erhebung einer Zweitwohnsteuer.

Das Begrüßungsgeld gibt es laut Homepage der Stadt für Studenten der Carl-von-Ossietzky Universität und dem Standort Oldenburg der Jade Hochschule „oder Studierende einer vergleichbaren Oldenburger Einrichtung“. Darunter fällt weder Berufsakademie noch die Polizeiakademie.

Auch Auszubildende haben keine Chance auf die 50 Euro Begrüßungsgeld. Das Oldenburger Modell orientiere sich an der Praxis anderer Universitätsstädte, die ebenfalls den Fokus auf Studenten gelegt hätten, weil die dazu neigten, sich nicht mit dem ersten Wohnsitz in den Studienorten anzumelden, sagt dazu Schenke.