Beratung: So wird weniger Strom verbraucht

Oldenburg Ab sofort können sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Oldenburg wieder kostenfrei zu Effizienzpotenzialen beim Energie- und Materialeinsatz beraten lassen. Die Aktion ist eine Kooperation von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) mit den regionalen Wirtschaftsförderern, der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, der Handwerkskammer Niedersachsen sowie den regionalen Energieagenturen und der städtischen Initiative „klima(+) Unternehmen“. Die Termine werden von Effizienzberaterinnen und Effizienzberatern angeboten, die extra für die Beratungen geschult wurden.

Ziel dieser Impulsberatungen für KMU ist es, die Unternehmen zu unterstützen, durch Effizienzmaßnahmen den Energie- und Materialverbrauch zu senken. So können Kosten reduziert und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz getan werden. Erfahrene Beraterinnen und Berater nehmen vor Ort die Abläufe, Prozesse und Verbräuche in Augenschein, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und mögliche Maßnahmen vorzuschlagen. Anschließend erhalten die Unternehmen einen Beratungsbericht mit den wichtigsten Ergebnissen und Einsparmöglichkeiten sowie Hinweisen auf Fördermöglichkeiten und nächste Schritte. Zusätzlich können sich interessierte Unternehmen auch mit der „Impulsberatung für KMU – Solar“ speziell zum Einsatz von Solarenergie beraten lassen.

Mit einem Beratungsgutschein können sich die Unternehmen an einen Effizienzberater aus dem Beraterpool der KEAN (www.klimaschutz-niedersachsen.de) wenden. Weitere Informationen sowie Beratungsgutscheine gibt es unter www.klimaplus-unternehmen.de sowie unter Telefon 235-3615 oder per E-Mail an ataman.eroenue@stadt-oldenburg.de.