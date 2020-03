Ärger In Oldenburg: Neue Parkhaus-Technik läuft noch nicht rund

Oldenburg /Berlin Mit dem neuen Kassenautomat im Parkhaus am Waffenplatz kann sich Christiane Schenk aus Bernkastel-Kues so gar nicht anfreunden. Auch die neue Schrankenanlage funktioniert nicht einwandfrei, will die Rheinland-Pfälzerin festgestellt haben.

Was war passiert? Die 59-Jährige war Ende Februar mit ihrem Mann in Oldenburg zu Gast. Das Auto ließ das Ehepaar bei zwei Innenstadtbesuchen jeweils im Parkhaus am Waffenplatz stehen. Dabei spuckte der Kassenautomat beim ersten Mal kein Wechselgeld aus, so dass alle Kunden mit EC-Karte zahlen mussten. „Das war für eine ältere Dame besonders ärgerlich, da sie nur Bargeld dabei hatte“, berichtet Zeugin Christiane Schenk.

Nicht besser war die Situation zwei Tage später. Laut Christiane Schenk hat der Kassenautomat gar nicht funktioniert. Zusätzlich habe sich die Schranke nicht mehr geöffnet. „Nach langer Wartezeit und lautstarker Aufforderung bequemte sich ein Mitarbeiter, den Schrankenautomaten zu öffnen“, ärgert sich Christiane Schenk. Dabei stieß der Rheinland-Pfälzerin ein Kommentar des Mitarbeiters böse auf, die Kunden müssten lernen, die Karte richtig herum in den Automaten zu stecken. Wie Christiane Schenk weiter beobachtete, kam bereits der nächste Kunde nicht an der Schranke vorbei, nachdem das Problem beseitigt zu sein schien.

Der Mitarbeiter sei nicht daran interessiert gewesen, den Fahrzeugstau aufzulösen, kritisiert die Parkhaus-Kundin. Denn statt die Schranke für die wartenden Autofahrer aufzumachen, habe der Mitarbeiter den Schrankenautomaten zur Reparatur auseinandergebaut.

Auf NWZ-Nachfrage teilte der Parkhausbetreiber Contipark mit, dass die „anfänglichen Startschwierigkeiten“ mittlerweile behoben seien und die Anlage jetzt störungsfrei funktioniert. Die Parkgaragengesellschaft hat nach eigenen Angaben die gesamte Technik im Parkhaus ausgetauscht. Künftig können Kunden wählen, ob sie mit Bargeld oder bargeldlos bezahlen. Einer der Kassenautomaten ist auf Kartenzahlung ausgerichtet.

Weiter heißt es, das Personalkonzept sehe vor, dass Mitarbeiter nicht den ganzen Tag in der Aufsicht sitzen, sondern nebenbei noch weitere anfallende Arbeiten in der Garage vornehmen. Mit der Behebung der Störung habe der Mitarbeiter begonnen, als er davon Kenntnis genommen hatte. „Nein“, entgegnet Christiane Schenk der Antwort des Parkhausbetreibers: „Der Herr war wenig lösungs- und kundenorientiert.“