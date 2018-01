Oldenburg /Bielefeld Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden – ihre Hochzeit im Juli 2017. Doch für die Oldenburgerin Manuela Wolke kam alles anders als geplant. Bis kurz vor der Hochzeit hatte sie kein Brautkleid – „Ich musste das nehmen, was auf der Stange war“, sagt sie. Ein Kleid, das sie Monate zuvor bereits bestellt und bezahlt hatte, kam nie an. Jetzt fordert sie zusammen mit einer ebenfalls betroffenen Braut Schadensersatz von dem Modehersteller. Seit Mittwoch wird der Fall vor dem Amtsgericht Bielefeld verhandelt.

Kleid kam nie an

Das perfekte Kleid hatte sie eigentlich schon im Dezember 2016 gefunden. Die heute 46-Jährige hatte zuvor bereits ein paar Monate mit der Suche nach dem perfekten Brautkleid verbracht, bevor sie bei ihrer Online-Recherche die Arbeit eines polnischen Herstellers entdeckte. Die Brautmodengeschäfte im Raum Oldenburg boten jedoch nur wenige Kleider dieser Firma an. Deshalb machte sie sich auf den Weg nach Bielefeld zu einem Laden, der eine große Auswahl der Marke im Angebot hatte. „Ich hatte mich sicher gefühlt, und das Geschäft war sehr gut hergerichtet.“ Das Kleid hatte sie gefunden, bestellt und bezahlt. Im März 2017 hätte es eigentlich geliefert werden sollen – noch rechtzeitig vor der Sommerhochzeit einige Monate später.

Das Kleid kam jedoch in Oldenburg nie an. Schon kurz nach dem Kauf las die Braut im Internet einige negative Bewertungen über den Hersteller – vor allem das Wort Betrug sprang ihr dabei ins Auge. Doch sie konnte erstmal nichts anderes tun als abwarten – manche Kleider seien geliefert worden, andere nicht, hieß es online.

Besuch in Polen

Laut Wolke war die Boutique inzwischen geschlossen. Also setzte sie sich direkt mit dem Hersteller in Polen in Verbindung. Die Firma distanzierte sich direkt von der Boutique in Bielefeld. Nach einem langen Hin und Her sollte sie nach Polen kommen. Sie nahm die siebeneinhalb Stunden Fahrt in Kauf und besuchte die Firma. Die Braut suchte sich ein neues Kleid und Accessoires aus. Doch die neue Bestellung wurde nicht komplett und zum Teil falsch geliefert, berichtet Wolke verärgert. „Das ist eine ziemlich verworrene Geschichte“, sagt sie am ersten Prozesstag am Mittwoch in Bielefeld. Am Ende hatte sie bis drei Wochen vor der Hochzeit kein Brautkleid.

Betroffenen helfen

Somit wurde sie aktiv: Inmitten des Chaos’ schaltete sie eine Anwältin ein. Bereits im März 2017 hatte Wolke in einem Internetportal ebenfalls geschädigte Frauen dazu aufgerufen, sich per Mail bei ihr zu melden. Auch eine Facebook-Seite wurde gegründet, um andere Frauen zu warnen. Darüber lernte sie auch ihre Mitklägerin kennen.

Januar 2018: Seit Mittwoch muss sich die Geschäftsführerin der Modefirma vor dem Amtsgericht in Bielefeld verantworten. Wann das Urteil fällt, ist noch offen. Zudem läuft ein Strafverfahren gegen die Inhaberin der Bielefelder Boutique. Die beiden geschädigten Frauen beharren jetzt auf Schadenersatz. Insgesamt fordert Wolke 2399,95 Euro. „Das ist eigentlich nur der finanzielle Schaden.“ Emotional habe sie der Stress fertig gemacht, irgendwann sei nur noch das Thema Brautkleid in ihrem Kopf präsent gewesen.

„Ich wurde der ganzen Vorfreude bestohlen“, sagt sie. „Das wünscht man keiner Braut.“ Natürlich habe sie ihre Hochzeit in schöner Erinnerung, sagt sie. Doch das Thema Brautkleid versucht sie zu verdrängen. Dennoch sitzt die Trauer tief, da sie nicht in ihrem Traumkleid heiraten konnte.

