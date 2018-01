Oldenburg /Bielefeld Die Brautkleider wurden bestellt und bezahlt – doch sie wurden nie geliefert (NWZ berichtete). Seit vergangener Woche ist die Oldenburgerin Manuela Wolke zusammen mit einer anderen Braut im Rechtsstreit mit einer polnischen Modefirma. In einer Bielefelder Boutique, die den gleichen Namen wie ein Hersteller aus Polen trägt, haben beide Bräute die Hochzeitskleider gekauft. Jetzt fordern sie mehrere tausend Euro Schadenersatz.

Warum sind sie mit der Firma im Rechtsstreit ?

Auf den ersten Blick scheint es unklar zu sein, warum sich die Geschäftsführerin der Modefirma vor Gericht verantworten muss und nicht alleine die Inhaberin der Bielefelder Boutique. „Das kommt deshalb zustande, weil die Firma in Polen und die Boutique in Bielefeld den gleichen Namen haben“, erklärt Dr. Roland Pohl, Sprecher des Amtsgerichts in Bielefeld. Daher könne man meinen, dass es einen Vertrag zwischen den Bräuten und dem Hersteller gebe. Das müsse laut Pohl jetzt geprüft werden.

Nach Angaben von Nicola Meise, die Anwältin der Klägerinnen, gebe es Belege, die als Vertragsverschluss gewertet werden können. Selbst das Geld der Frauen solle beim Hersteller in Polen angekommen sein. Darüber hinaus solle die Modefirma der Boutique-Inhaberin gestattet haben, den Namen zu benutzen, erklärt Meise. Demnach erwecke es den Eindruck, dass die Firma mit der Boutique zusammenarbeitet.

Eine außergerichtliche Einigung sei nicht möglich gewesen, berichtet Wolke.

Steht die Inhaberin der Boutique auch vor Gericht ?

Gegen die Inhaberin des Geschäfts in Bielefeld läuft parallel ein Strafverfahren, sagt die Anwältin. Im Frühjahr 2017 sei die Boutique geschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gewerbsmäßigen Betrug vor. Sie soll Brautkleider in vielen Fällen verkauft, aber nicht geliefert haben. Bundesweit werden derzeit Frauen als Zeugen verhört.

Sind ähnliche Fälle von Frauen bekannt ?

Kurz nachdem Wolke im Frühjahr vergangenen Jahres begann gegen die Firma vorzugehen, kamen mehrere Frauen mit dem gleichen Schicksal auf sie zu. „Das sind einige, das ist keine Frage“, so Meise. Doch oftmals seien es sehr junge Kundinnen, die gerade berufstätig geworden sind oder in der Ausbildung stehen. Die würden es sich gut überlegen, ob sie vor Gericht ziehen, so die Anwältin.

Auf Facebook habe Wolke zudem eine „Seite für Betroffene“ eingerichtet, um andere Frauen zu warnen. Auch die zahlreichen Medienberichte werden mit den mehr als 100 Internetnutzern, die der Facebook-Seite folgen, geteilt.

Wie geht der Prozess in Bielefeld jetzt weiter ?

Beide Parteien reichen jetzt Schriftsätze ein. Nachdem die gesichtet wurden, verkündet die Richterin am 21. Februar, wie weiter verfahren wird.