Oldenburg Die Unternehmensgruppe Rhein-Umschlag will 3 Millionen Euro in zwei Großbagger aus Finnland investieren. Die 140 Tonnen schweren Hydraulik-Bagger werden die Kräne aus den 60er-Jahren ersetzen – einer im Osthafen und einer an der Dalbenstraße. Die Bagger gelten als wesentlich schneller und flexibler als die Kräne, auch weil die Schaufeln viel schneller gewechselt werden können. „Mit der Investition bekennen wir uns einmal mehr zur Zukunft des Oldenburger Hafens“, sagte Rhein-Umschlag-Chef Nico Steudel am Mittwoch. „Wir gehen von weiter steigenden Umschlagzahlen in Oldenburg aus.“

Der Umschlag im Schiffs- und Bahnverkehr hat 2019 wieder deutlich die Marke von einer Million Tonnen überschritten. Das zeigt die Hafenbilanz, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Nach Angaben des Eigenbetriebes Hafen der Stadt konnte der Umschlag um 11,3 Prozent gesteigert werden – bei einem Gesamtumschlag von 1 143 849 Tonnen. Oldenburg gehört damit zu den umschlagsstärksten Binnenhäfen des Landes – vor allem mit Baustoffen (Sand, Kies, Natursteine und Split), Getreide und Futtermitteln, chemischen Erzeugnissen (Mineraldünger) und Sekundärrohstoffen (Altmetalle).

Steudel sagte dazu: „Die Baukonjunktur im Einzugsgebiet des Hafens hat zum Anstieg der umgeschlagenen Baustoffmengen um 31 000 Tonnen geführt.“ Bei den Futtermitteln sind die Mengen ebenfalls deutlich um über 60 000 Tonnen gestiegen, was überwiegend mit Verlagerungseffekten aus anderen Häfen und von anderen Verkehrsträgern zu erklären sei.

Was die Verteilung auf Verkehrsträger angeht, blieben die Bahnmengen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen konstant. Die Binnenschiffsmengen hingegen legten sehr deutlich um rund 103 000 Tonnen zu. Lediglich im Seeverkehr konnte nur ein Schiff umgeschlagen werden, was mit dem Auslaufen eines Einlagerungsvertrags zu begründen sei, hieß es. Eine deutliche Verbesserung – mit Verdopplung des Schiffsverkehrs auf etwa 100 Schiffe – verspricht man sich von dem Wendebecken für bis zu 110 Meter lange Seeschiffe, das nun endlich im 2. Quartal 2022 fertig werden soll, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee. Aufgrund von Schlosssprengungen in der neuen Uferwand herrscht derzeit Baustillstand. An dem im Juli 2019 eröffneten Fahrgastanleger haben im vergangenen Jahr 42 Fahrgastschiffe (zuvor 28 im Hafen) und ein Ausstellungsschiff angelegt.