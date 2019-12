Oldenburg Eine zufriedene Bilanz legt Oberbürgermeister Jürgen Krogmann für das zurückliegende Jahr vor. Die 170 000-Einwohner-Marke sei übersprungen worden, am Wohnungsmarkt, in den Bereichen Bildung und Klimaschutz sei die Stadt „ein gutes Stück vorangekommen“, teilt die Verwaltung mit. Bei der Erneuerung und Erweiterung des Radwegenetzes habe die Stadt „einen Gang hochgeschaltet“. Als konstruktiv bewertet der OB die Kooperation mit dem Rat. Es sei gelungen, bei allen wichtigen Projekten Mehrheiten zu finden.

Der Wohnungsbau laufe in Oldenburg auf Hochtouren. Der Anteil geförderter Wohnungen am Gesamtvolumen bei Neubauten sei von zwei Prozent auf 20 Prozent gestiegen. In den vergangenen Jahren seien in Oldenburg jeweils zwischen 73 und 85 Wohnungen pro 10 000 Einwohner fertiggestellt worden. Damit belegt die Stadt einen Spitzenplatz im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten. Dennoch brauche es „weitere Anstrengungen für neuen, bezahlbaren Wohnraum“.

Möglichkeiten dafür biete der ehemalige Fliegerhorst, der zum Stadtteil für rund 3000 Menschen entwickelt werde. Grundstücke am Mittelweg seien alle vergeben, aktuell entstünden dort die ersten Häuser sowie eine Kindertagesstätte. Die Vermarktung von Flächen im größten Bauabschnitt Alexanderstraße/Brookweg stehe bevor. Im energetischen Nachbarschaftsquartier Helleheide entstünden Neubauten voraussichtlich ab 2021.

In Sanierung und Ausbau von Schulen seien 2019 rund 20 Millionen Euro geflossen. Weitere Ganztagsangebote seien an den Grundschulen Etzhorn und Bloherfelde eröffnet worden. Dazu kämen zehn Krippengruppen mit 150 Plätzen sowie sechs Kindergartengruppen mit ebenfalls 150 Plätzen, „insgesamt also 300 neue Kita-Plätze“.

Mit dem erneuerten Waffenplatz habe die Stadt an Attraktivität in der Innenstadt gewonnen. Der Platz solle künftig als ein weiterer Veranstaltungsort genutzt werden.

Für das neue Stadtmuseum liege nun der Architektur-Entwurf vor. Zudem habe der Rat die Weichen für ein Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich gestellt.

Der Klimaschutz werde von der neuen Stabsstelle Klimaschutzstelle im Umwelt- und Baudezernat vorangetrieben. Zudem erarbeite die Verwaltung ein neues Verkehrskonzept. Mit den Nachbarkreisen Ammerland und Oldenburg seien Buskooperationen vereinbart worden. Ein weiterer Punkt in der Jahresbilanz ist der 167-Millionen-Euro-Zuschuss des Landes für den Erweiterungsbau Ost im Klinikum und das geplante Perinatal-Zentrum. Die Zuschüsse seien von herausragender Bedeutung für die Modernisierung des Klinikums, so der OB. Nun müssten Klinikum und Rat die Gesamtfinanzierung klären.