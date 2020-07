Blindenleitsystem Am Oldenburger Bahnhof: Lücken am Boden werden erst gestopft

Oldenburg Sehbehinderte wie die Oldenburgerin Sabine Görg, kennen die Stolperfallen am Oldenburger Hauptbahnhof. Wie berichtet, ist das Blindenleitsystem im Durchgang vom ZOB zur Bahnhofshalle von dicken Rissen unterbrochen. Es gibt hier auch nur einen Lenkstreifen; für den Gegenverkehr keinen. Und in der Halle selber müssen Blinde sich ohne ein „taktiles Leitsystem“ orientieren.

Sabine Görg (53), Mitglied des Behindertenbeirates, hat das bei der Bahn AG schon öfter angemahnt. Am Montag waren endlich Handwerker am Leitsystem zu beobachten. Wird es etwa erneuert? Diese Redaktion hat bei Bahn und Stadtverwaltung nachgefragt.

Das sagt die Bahn

„Kurzfristig wird das taktile Leitsystem repariert, eine Erneuerung ist in Planung. Für eine konkrete Angabe zum Zeitpunkt ist es aber noch zu früh“, antwortete am Donnerstag eine Bahnsprecherin. Aktuell würden die Schäden aufgenommen, anschließend würden die Arbeiten in Auftrag gegeben. Grund für die Schäden sei die Material- und Untergrundbeschaffenheit.

Das Leitsystem bleibt „einfach“. Eine zweifache Wegeführung sei lediglich bei einer komplexen baulichen Situation angeraten, so die Bahnsprecherin. Die liege hier aber nicht vor. Und für die Bahnhofshalle sei von einem taktilen System sogar eher abzusehen. Denn hier ergebe sich eine „natürliche“ Wegeleitung aus den baulichen Gegebenheiten: ein gerader Weg aus dem Personentunnel zum Hauptausgang.

Das sagt die Stadt

Die Stadt weist darauf hin, dass grundsätzlich die Bahn AG als Eigentümerin der Bahnhofsanlage die Verantwortung habe. Die Untere Denkmalschutzbehörde sei bei Baumaßnahmen als Prüf- und Genehmigungsbehörde einzubinden. „Wir werden der Bahn mitteilen, dass wir uns gerne gemeinsam über ein denkmalrechtlich genehmigungsfähiges Konzept eines Blindenleitsystems abstimmen können“, gibt Stadtsprecher Stephan Onnen als Stellungnahme weiter. „Wir sehen im Übrigen auch für die Bahnhofshalle Lösungsmöglichkeiten, um für eine Verbesserung der Barrierefreiheit zu sorgen, die wir gerne mit der Bahn erörtern würden.“