Blumenstände: Verkauf auf Märkten erlauben

Oldenburg Auch auf den Wochenmärkten sollen Pflanzen und Blumen verkauft werden dürfen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Esther Niewerth-Baumann setzt sich für eine Aufhebung des Verkaufsverbotes ein: „Mich sprechen in den letzten Tagen viele Marktkaufleute an, deren Nöte ich ernst nehme“, so die Landtagsabgeordnete. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Blumenverkauf im Gartencenter ungefährlicher sein soll als auf dem Wochenmarkt, zumal dieser an der frischen Luft stattfindet, wo ein Ansteckungsrisiko sehr viel unwahrscheinlicher ist als in geschlossenen Räumen“, schreibt sie.

Niewerth-Baumann sieht in diesem Zusammenhang einen Eingriff in die Grundrechte. Sozialministerin Carola Reimann sei wie bei den Kontaktbeschränkungen zwischen Familienangehörigen mit dem Verkaufsverbot für Blumen und Pflanzen auf den Wochenmärkten zu weit gegangen.

Auch die Grünen im Stadtrat haben an dieser Stelle noch Klärungsbedarf. Fraktionssprecherin Rita Schilling zitiert in einem Schreiben an die Stadt den Sprecher der Marktbeschicker Helmut Löhden. Dieser weise auf Städte hin, die den Blumenverkauf auf Wochenmärkten erlaubt hätten – auf Grundlage derselben Verordnung, nach der dies in Oldenburg verboten ist. Der Verein weise ausdrücklich auf die schwierige wirtschaftliche Situation für die meisten Blumen- und Pflanzenhändler hin und bittet um eine schnelle Entscheidung zugunsten des Wochenmarktes noch vor Ostern. Den Grünen sei bislang kein überzeugendes Argument für diese Regelung bekannt, heißt es. Sie bitten die Stadt um Klärung.