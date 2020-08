Blutspende im Schlauen Haus

Oldenburg Das Schlaue Haus veranstaltet gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Freitag, 7. August, einen Blutspendetermin. Gespendet werden kann am Schloßplatz 16 von 11 bis 15 Uhr. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ruft das DRK derzeit verstärkt zur Blutspende auf, da durch die Einschränkungen im März und April dieses Jahres weniger Blutspenden als im gleichen Zeitraum 2019 stattfinden konnten. Zudem ist die Spenderzahl wegen der dynamischen Corona-Situation zurückgegangen.

Im Schlauen Haus findet der Blutspendetermin daher unter strenger Einhaltung der Hygieneauflagen statt. Am Eingang wird bei jedem Besuchenden die Körpertemperatur gemessen, bevor die Spender anschließend einzeln in einem Einbahnstraßensystem durch das Haus geführt werden. Am Ausgang steht für jeden ein separat verpacktes Lunchpaket bereit.