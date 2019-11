Oldenburg Das Leben ist teuer. Freie Immobilien sind in Oldenburg schwer zu finden und Neubauten fast nur noch Millionären möglich. Passt doch: Das hat sich zumindest Mark Krasemann gedacht – und mit der Handelsagentur Nicolas Rose nun eine neue Oldenburg-Edition des Spieleklassikers Monopoly aufgelegt.

Die ist nun pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, Anfang November, auf dem Markt. Gut für den Hersteller, aber auch gut für Heimatverbundene wie Fans der Stadt: Weil die bislang letzte individualisierte Auflage des Brettspiels im Jahr 2007 rasch ausverkauft war und wenn überhaupt, dann nur noch in Kleinanzeigen-Portalen zu horrenden Preisen zu haben ist, sind vorsorglich gleich 4000 Spiele produziert worden.

EWE, VWG und Raiffeisenbank, Schloss, Rathaus und Theater: Bis auf die standardisierten Felder wie Gefängnis, Los und Steuern ist das Spielbrett vollkommen durcholdenburgisiert. Da stehen die VfL-Handball-Damen zusammen und sorgt Baskets-Legende Rickey Paulding neben dem Kunstwerk „Draufgänger“ für einen spektakulären Dunking.

Mehr als 20 lokale Partner haben sich an der Zusammenstellung des Brettspiels beteiligt. Teuerstes Feld – üblicherweise die Schlossallee – ist hier der Markt mit dem alten Rathaus. Statt der Parkstraße wurde der Theaterwall mit dem schmucken Staatstheater erwählt.

Natürlich ist auch die Nordwest-Zeitung im Stadtleben wiederzufinden: Sie zeichnet für die Gemeinschaftsfelder („Zeitungsmeldung“) und die zugehörigen Karten verantwortlich.

Das Monopoly-Spiel, in der Oldenburger Version, ist auch in der Geschäftsstelle der NWZ an der Peterstraße erhältlich – solange der Vorrat reicht. Der Preis liegt bei 42,95 Euro. Inhaber der NWZ-Card erhalten einen Rabatt von 5 Euro.

Auch online bestellbar unter shop.nwzonline.de