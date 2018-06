Oldenburg Deutlich schneller als geplant konnte die Vollsperrung der Alexanderstraße in Oldenburg an diesem Samstag wieder aufgehoben werden. Bereits in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr hatten die Verkehrsteilnehmer wieder freie Fahrt, teilte die Polizei mit.

Angekündigt hatten die Verantwortlichen eine Sperrung bis zum Sonntag um 12 Uhr. Hinter den Kulissen war aber im Vorfeld bereits vermutet worden, dass bereits am Samstag der aufwendigste Part absolviert und so eine frühere Freigabe möglich, ja wahrscheinlich sei.