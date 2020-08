Bürgerbüros nur begrenzt erreichbar

Oldenburg Von Mittwoch, 26. August, bis Freitag, 28. August, wird die Software für das Melde- und Ausweiswesen in den Bürgerbüros der Stadt Oldenburg umgestellt. Viele Anliegen können in dieser Zeit nicht oder nur eingeschränkt bearbeitet werden. Es ergeben sich folgende Einschränkungen:

• Im Bürgerbüro Mitte können von Mittwoch, 26. August, bis Freitag, 28. August, keine Termine angeboten werden. Kunden mit dringenden Anliegen können im genannten Zeitraum am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. August, das Bürgerbüro in der Zeit von 8 bis 16 Uhr aufsuchen. Am Freitag, 28. August, ist das Bürgerbüro Mitte von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Fundbüro ist durchgängig für Terminkunden geöffnet.

• Im Bürgerbüro Nord können am Mittwoch, 26. August, und Donnerstag, 27. August, keine Termine vergeben werden. Am Freitag, 28. August, hat das Bürgerbüro Nord regulär geöffnet. Die Führerscheinstelle ist regulär für Terminkunden geöffnet. „Bringen und Abholen“-Anträge für Kfz-Zulassungen können weiterhin vor Ort abgegeben werden.

Beide Bürgerbüros stehen ab Montag, 31. August, wieder für alle Anliegen mit Terminvereinbarung zur Verfügung. Termine können online gebucht werden.