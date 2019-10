Oldenburg Wie entwickeln sich die Mieten in Großstädten? Das hat das Internetportal „Immowelt“ untersucht. 80 Metropolen mit mindestens 100 000 Einwohnern wurden untersucht.

Das Ergebnis fällt höchst unterschiedlich aus. In einigen Städten sinken die Preise bei Neuvermietungen bereits wieder, in anderen stagnieren sie, und andernorts geht der Preisauftrieb ungebrochen weiter.

Auch Oldenburg gehört zu den Orten, wo Mieter in den ersten drei Quartalen 2019 mehr zahlen mussten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Analyse legten die Preise im Mittel um vier Prozent zu. Bei Neuvermietungen von Bestandsimmobilien wie Neubauten lag der Median der Angebote (also der mittlere Preis) bei 8,30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Von 2017 zu 2018 fiel die Steigerung mit einem Prozent noch etwas moderater aus.

Oldenburg liegt laut Studie bei den Mietpreisen auf Platz drei in Niedersachsen. Nur Göttingen (8,90 Euro/Quadratmeter) und Hannover (8,60 Euro) wiesen eine höhere Kaltmiete aus. Osnabrück rangiert mit acht Euro dahinter, es folgt Braunschweig mit 7,60 Euro. Auch Bremen liegt bei den Mieten hinter Oldenburg – mit 7,90 Euro.

Im bundesweiter Vergleich befindet sich Oldenburg auf Platz 35 im Mieten-Mittelfeld. In Deutschlands teuerster Stadt – München – liegt der Mittelwert mehr als doppelt so hoch bei 17,90 Euro. Und dort steigen die Mieten noch munter weiter. Dahinter rangieren Frankfurt (13,50 Euro) und Stuttgart (12,70).

Am günstigsten wohnen Mieter in Chemnitz. Hier beträgt der Median lediglich 5,10 Euro. Günstigstes Pflaster in Niedersachsen war laut Studie Salzgitter mit 5,40 Euro/Quadratmeter.

Ausgewertet wurden für die Studie mehr als 700 000 Angebote für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern.