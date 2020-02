Oldenburg Das Burger-Lokal „Biggie B“ an der Haarenstraße hat einen Wasserschaden erlitten und bleibt deshalb für sechs bis acht Wochen geschlossen.

Das Oldenburger Unternehmen hat gerade seinen vierten Laden an der vorderen Donnerschweer Straße eröffnet, zwei weitere gibt es in Bremen und in Leer. Die Schließungszeit dauert etwas länger, weil die Wand neu verputzt und der Boden hinter dem Tresen neu verlegt werden muss, so das Biggie B.