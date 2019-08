Oldenburg Zu dunkel ist es in der Innenstadt. Das meint jedenfalls die CDU-Fraktion im Rat. Ihre Kritik bezieht sich allerdings nicht auf eine zu dunkle Gestaltung, sondern auf eine aus ihrer Sicht unzureichende Instandhaltung der Straßenbeleuchtung. Ein Vorwurf, den die Stadtverwaltung allerdings vehement zurückweist.

Die Beleuchtung der Fußgängerzone und der Seitenstraßen befinde sich in einem schlechten Zustand, heißt es in einem Antrag der CDU für den nächsten Verkehrsausschuss. „Es fällt auf, dass phasenweise fast die Hälfte der Lampen defekt ist.“ Zudem lasse auch der optische Eindruck zu wünschen übrig.

Weiter schreibt die CDU, dass nach ihren Informationen die Mehrzahl der Lampen in der Innenstadt aus den 1990er-Jahren stamme, für die es vermutlich keine Ersatzleuchtmittel mehr gebe, so dass ein einfaches Auswechseln derselben keine Lösung sein dürfe.

Mit ihrem Antrag möchte die CDU die Verwaltung daher beauftragen, ein Konzept zur Instandsetzung beziehungsweise Sanierung der Innenstadtbeleuchtung vorzulegen. „Unter den Aspekten der Aufenthaltsqualität in einer belebten Innenstadt, aber auch der Sicherheit sollten diesbezüglich möglichst rasch Verbesserungen eintreten.“

Ein Rundgang durch die Innenstadt bestätigt die Beobachtung zum Teil. Gerade in der Haarenstraße und Mottenstraße gibt es mehrere Beispiele von defekten Leuchten. Allerdings spenden auch viele Geschäfte zusätzlich Licht.

Der nächste Verkehrsausschuss findet erst am 16. September statt. Mit der Antwort auf den Vorwurf der CDU möchte die Stadt allerdings offenbar nicht warten. Stattdessen reagierte sie von sich aus gleich mit einer ganzen Liste von Arbeiten, die sie in der Innenstadt in den vergangenen Jahren zum Thema Beleuchtung durchgeführt hat.

Dazu gehören zum Beispiel mehrere Maßnahmen im Zuge von Straßenausbauarbeiten: So wurden laut Verwaltung 2011 auf dem Schlossplatz im Rahmen der Platzgestaltung die Beleuchtung erneuert. 2013 wurden in der Ritterstraße die Leuchten durch Mastaufsatzleuchten saniert. Gleiches passierte 2014 im Philip-Reis-Gang. 2016 gab es neue Pendelleuchten in der Häusing, 2017 neue Seilleuchten am Rathaus und aktuell neue Mastleuchten am Waffenplatz.

Auch Abseits der Straßenausbauarbeiten habe es laut Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder Erneuerungen an den Beleuchtungen gegeben. 2017 seien in der Staustraße und Schüttingstraße Kabel für für Beleuchtungsanlagen verlegt worden. 2018 gab es Maßnahmen in der Mottenstraße und Kurwickstraße. In diesem Jahr waren Arbeiter in der Baumgartenstraße unterwegs.

Mit eben diesen Beispielen will die Stadt dem Vorwurf der CDU, der mit dem Antrag im Ausschuss mitschwingt, entgegentreten. Stadtsprecher Reinhard Schenke fasst es so zusammen: „Beleuchtung und Sicherheit in der Innenstadt sind uns wichtig, beides spielt bei unseren Planungen immer eine wichtige Rolle.“