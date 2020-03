Cewe In Oldenburg: Sie halten die Analog-Fotografie am Leben

Oldenburg Wann war der Höhepunkt der Analog-Fotografie? Der Oldenburger Fotoriese Cewe hat die Zahlen: Es war 2002. Also vorgestern. Überall hieß es damals noch: „Mist, der Film ist voll!“ Oder viel schlimmer: „Mist, Mist, Mist, ich hatte keinen Film drin.“ 3,36 Milliarden Analog-Fotos hat Cewe in dem Jahr entwickelt. Mehr als jemals zuvor. Aber eben auch mehr als jemals danach.

Denn dann kam die Digital-Fotografie, mit Macht. 2,7 Milliarden Analog-Fotos gingen 2005 durch die Hände der Entwickler am Meerweg, bis 2010 schmolzen die Fotos auf 380 Millionen, die ins Fixierbad wanderten – 2019, zehn Jahre später, wurden noch 39 Millionen Motive auf den Weg in die Dunkelkammer geschickt. Das ist nicht nichts. Aber es ist nur ein Prozent des Umsatzes, den Cewe, das sich in der digitalen Welt neu erfunden hat, heute mit Analog-Fotografie macht. „Ökonomisch spielt das Thema keine Rolle mehr“, sagt Cewe-Vorstand Thomas Mehls.

Das schert das Unternehmen aber nicht. Weil es ein anderes Selbstverständnis hat. Mehls sagt: „Das ist unser Markenversprechen: Cewe steht für Fotografie.“ Und solange Fotografen darunter Analog-Fotografie verstehen, so lange hegt und pflegt Cewe seine Maschinen, die zum großen Teil aus den 80ern und 90ern stammen, spürt Ersatzteile am Ende der Welt auf, kauft sie bei Ebay, produziert sie auch schon mit dem 3D-Drucker – und baut auf sein erfahrenes Analog-Team. „Wir sind ,last man standing‘, was die Foto-Entwicklung im industriellen Bereich betrifft“, sagt Mehls. Genauer gesagt: „Es ist das größte Analog-Labor in ganz Europa.“ Ein weiteres betreibt die Gruppe noch in Prag – für den Analog-Markt in Osteuropa.

Und wer ist es, der die Analog-Fotografie am Laufen hält? 1,4 Millionen Filme landeten 2019 bei den Oldenburgern. Etwa die Hälfte der Spulen, die die hier geknackt werden, kommen aus Einwegkameras. „Bei Hochzeiten liegt oft auf jedem Tisch eine Einwegkamera“, nennt Produktionsleiter Thorben Hülsebusch ein Beispiel. Auch Dachbodenfunde spielen eine Rolle. Und dann sind da noch die überzeugten Analog-Fotografen, die es überall gibt. Die Analogfilme „kommen aus aller Herren Länder“, sagt Mehls. Wer will, kann seine Analogbilder auch digitalisiert oder als Fotobuch zurückbekommen.

Inzwischen ist der Rückgang praktisch gestoppt. In den vergangenen Jahren lag er gerade noch bei 10 Prozent – „und jetzt scheint die Talsohle erreicht, Analog kommt gerade sogar wieder etwas in Mode“, sagt Thomas Mehls.

Bis zu 470 Filme können hier in einer Ecke der großen Halle in einer der Entwicklungstrommeln zusammengefügt werden. Meist sind es weniger, denn Format und Empfindlichkeit müssen gleich sein. Ein Prozent der Analogbilder sind heute noch schwarz-weiß. „Das ist fast schon Liebhaberei, aber wir machen es gerne“, sagt Thorben Hülsebusch.

Eine der 25 Cewe-Mitarbeiterinnen, die den schönsten Momenten im Leben der Kunden hier morgens ab 6 Uhr auf analogem Wege ans Licht verhelfen, ist Christa Chaluppa. Seit 41 Jahren entwickelt sie hier die Filme, die mit Fototaschen über Märkte wie DM, Müller oder Saturn aus Oldenburg, Stuttgart und München, aber auch aus Paris und Stockholm nach Kreyenbrück gekommen sind. Seit 41 Jahren steht sie Tag für Tag auch mit der Infrarotbrille in der Dunkelkammer und kümmert sich um beste Ergebnisse. „Ich liebe die Abwechslung“, sagt sie, „auch das Aufspannen der Filme, das Einhängen, Abhängen, Einschneiden und alles, was sonst noch dazugehört.“ Abgefärbt hat es aber nicht. Am analogen Film kann sie alles – aber „ich selbst fotografiere digital“, sagt sie.

Einer von all denen, die noch analog fotografieren, ist der Oldenburger Max Stoyke. Der 27-Jährige, der bei NWZ TV zum „Mediengestalter Bild und Ton“ ausgebildet wird, sagt: „Ich fotografiere analog, weil ich finde, dass man so viel mehr über das Fotografieren lernt – nicht, ich schieß’ mal eben drauf und gucke sofort, wie’s geworden ist. Für mich ist das ein ganz anderes Herangehen, auch entschleunigt und mit einem anderen Blick für die Umgebung.“ Anders als bei einer SD-Karte hat er nur 36 Bilder auf dem Film – „und muss überlegen: Ist mir das Motiv noch ein Foto wert? Ich versuche, aus 36 Möglichkeiten 36 gute Bilder zu machen. Und da versauert am Ende auch nichts auf der Festplatte, wie es sonst leicht passiert. Ich finde es spannend und schön, die Bilder hinterher wieder abzuholen und sie erst dann zu sehen. Mir gefällt das.“