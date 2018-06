Oldenburg Beim mittlerweile 5. Diversity-Tag in Oldenburg haben sich erneut zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen verpflichtet, für Vielfalt und Chancengleichheit in den eigenen Reihen zu sorgen. Gastgeber war diesmal die Oldenburgische Landesbank. Dazu aufgerufen hatten der CSD Nordwest, der Völklinger Kreis, das Bündnis „Oldenburg will Inklusion!“ (OWI) und die Stadt Oldenburg.

Für die OLB, die vor drei Jahren die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet hatte, betonte Vorstandsvorsitzender Patrick Tessmann in seinem Grußwort die hohe Bedeutung von Vielfalt und Chancengleichheit für die Unternehmenskultur und letztlich auch den Erfolg. „Denn nicht nur die Gesellschaft wird immer heterogener, sondern auch die Arbeitswelt entwickelt sich immer weiter.“

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann forderte, die Potenziale aller Menschen ernst zu nehmen und ihre Vielfältigkeit als Antrieb für Entwicklung zu begreifen. „Ich freue mich sehr, dass 23 weitere Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet haben, darunter auch die EWE“, sagt er. Die Unterzeichner treffen sich regelmäßig im Diversity-Netzwerk.

Diesjährige Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“:

City Post, FSO Fernwirk-Sicherheitssysteme Oldenburg GmbH, Stadtsportbund Oldenburg e.V., VITA Akademie GmbH, Beleg Werk, Jade Hochschule, AWO Bezirksverband Weser-Ems e.V., BEKOS e.V., Famila Einkaufsland Wechloy, Zahntechnik Peter Töllner GmbH, Handwerkskammer Oldenburg, Stadt-Fleischerei Bartsch, Ingenieur-Gesellschaft Nordwest, EWE AG, EWE Netz GmbH, EWE Vertrieb GmbH, EWE Offshore Service & Solutions GmbH, EWE Erneuerbare Energien GmbH, EWE Trading, EWE Wasser GmbH, EWE Gasspeicher GmbH, Pius-Hospital Oldenburg, Baskets Oldenburg, Mädchenhaus Oldenburg e.V.