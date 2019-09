Oldenburg Sonne, Strand und Meer sind wohl das erste, was einem beim Stichwort Urlaub einfällt. Oder eine Wanderung auf Bergpfaden. Oder ein schickes Hotel in einer Metropole, in der man sich ins Nachtleben stürzen kann. Alleine die Vorfreude auf die Auszeit vom Alltag lässt die Herzen der Menschen höher schlagen. Was aber, wenn die gebuchte Reise von heute auf morgen platzt?

Reiseveranstalter Ist Insolvent So trifft die Pleite von Thomas Cook den Nordwesten

Der britische Reisevekonzern Thomas Cook ist pleite. Hunderttausende Urlauber sind direkt betroffen, Tausende von ihnen kommen aus dem Nordwesten und Oldenburg. Viele ihrer Flüge und Hotelreservierungen wurden gestrichen. Kunden müssen aufwendig von ihren Urlaubsorten in die Heimat zurückbefördert werden.

Böse Überraschung im Hotel

Und das ist erst der Anfang der Unternehmens-Pleite. Denn viele Kunden, die ihren Urlaub über Thomas Cook gebucht haben, wissen noch nicht, was aus ihrer Reise wird – so wie Mathias Punke. Der 40-Jährige stammt aus Oldenburg und ist mit seiner Frau in die Türkei geflogen – die Hochzeitsreise des Paares. Die böse Überraschung traf das frisch verheiratete Paar erst im Hotel.

„Das Personal teilte uns mit, dass unsere Reservierung storniert wurde, weil der Reiseanbieter Thomas Cook nicht gezahlt hat“, berichtet Punke. Er habe vor der Wahl gestanden wieder abzureisen oder sein Hotelzimmer erneut zu buchen. Natürlich musste er dafür auch erneut zahlen.

Ob und wie es mit dem Rückflug nach Hause geht, weiß Punke noch nicht, wie er sagt. „Wir wollen jetzt das gute Wetter genießen und hoffen, dass die Reise trotzdem noch schön wird“, berichtete der 40-Jährige am Montag telefonisch aus Antalya. Er habe sich vorerst mit der Unsicherheit abgefunden.

Kunden sind nicht begeistert

Diese Unsicherheit der Kunden bekommen vor allem die Mitarbeiter in den Reisebüros zu spüren. „Die Kunden sind alles andere als begeistert“, berichtet Johannes Witte vom Oldenburger Reisebüro Reiseland am Montagmorgen. „Momentan ist noch nicht klar, wie es weitergehen wird – da heißt es abwarten“, schildert der Tourismuskaufmann die angespannte Situation. Glücklicherweise habe das Reisebüro auch andere Anbieter im Sortiment.

„Aktuell sind nur wenige unserer Kunden betroffen. Vor einigen Wochen hätte die Situation ganz anders ausgesehen“, berichtet der 25-Jährige weiter, denn zu dem Zeitpunkt seien deutlich mehr seiner Kunden über den britischen Reiseanbieter in den Urlaub gefahren.

„Es wundert mich, wie in der heutigen Zeit ein solches Unternehmen in die Pleite rutschen kann“, sagt Torsten Ulke vom Holiday Land Reisebüro in Oldenburg. Noch vor einigen Monaten habe es geheißen, der strauchelnde Reiseanbieter habe einen Investor gefunden; eine Insolvenz sei damit abgewendet.

Auf klare Verhältnisse warten

Noch sei nicht sicher, ob von der Pleite auch alle Tochterunternehmen betroffen seien. Das werde sich wahrscheinlich in den kommenden Tagen klären. „Wir empfehlen unseren Kunden, vorläufig noch abzuwarten, bis klare Verhältnisse herrschen.“ Im Falle einer Pleite eines der Tochterunternehmen von Thomas Cook sei es sinnvoll, kein Geld mehr an die betreffenden Unternehmen zu überweisen und auch erteilte Einzugsermächtigungen zu widerrufen. Denn ob man von dem bezahlten Geld im Falle eines Falles etwas zurückbekomme, sei nicht sicher, sagt Ulke, der in der Geschichte Parallelen zur Insolvenz der Fluglinie Germania erkennt.

„Auch damals hat es einen Investor gegeben, der das Unternehmen retten wollte. Daraus ist aber nichts geworden.“ Als eine Ursache für die Pleiten in der Reisebranche sieht er das Preisdumping. „Wenn ich höre, dass Flüge für zehn Euro oder weniger angeboten werden, wundere ich mich nicht, dass irgendwann die Quittung kommt, denn das sind keine realistischen Preise.“

Die Ausmaße einer vollständigen Pleite des Thomas- Cook-Unternehmens seien für die Touristik-Industrie noch nicht vorhersehbar. „Unsere Provisionen für den Monat September werden wir wohl abschreiben können“, lautet Ulkes vorläufige Verlustmeldung. Denn als Vermittler zwischen Kunden und Reiseunternehmen ist auch er von der Insolvenz betroffen.