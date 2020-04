Corona: Kleinere jubeln – Große in Sorge

Oldenburg So groß die Freude bei Einzelhandelsgeschäften bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche seit gestern auch ist, noch größer sind die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen und den Mitarbeitern bei Geschäften wie Leffers.

Leffers ernüchtert

Leffers-Geschäftsführer Sebo Kramer zeigte sich am Abend extrem ernüchtert: „Die Schutzmaßnahmen, für die jeder Verständnis hat, sind in einem großen Haus wie unserem mit 13 000 Quadratmeter Fläche sogar eher leichter zu treffen. Man kann uns zutrauen, dass wir das können.“ Eine längere totale Schließung sei überhaupt nicht nötig.

Den kleinen Geschäften sei im übrigen erst wirklich geholfen, wenn auch die Größeren am Netz seien. Kramer: „Durch das Zusammenspiel funktioniert unsere Stadt.“ Der wirtschaftliche Schaden könne Geschäfte so hart treffen, dass er nicht mehr zu kitten sei. Kramer: „Diese Entscheidung ist für mich absolut kritisch zu sehen.“

Zumal Leffers auf „alles vorbereitet“ gewesen sei: „Zugangsbeschränkung, Abstand pro Besucher, absolute Schutzmaßnahmen im hygienischen Bereich.“ Derzeit werde überlegt, ob eine 800-Quadratmeter-Fläche abgetrennt werde, was größere Umbauten nötig mache. Die Aufsplittung zwischen Klein und Groß jedenfalls könne eine Stadt „aus dem Lot bringen“.

Aufmerksamkeit verdiene auch der wichtige Sektor der Gastronomie. Geradezu „tragisch“ findet Sebo Kramer die aktuelle Situation von Lokalen und Hotellerie in Oldenburg: „Denen wurde ja nicht mal eine Perspektive gegeben.“

IHK-Chef äußert sich

Was das Gesamtpaket der 19-Punkte Verordnung angehe, sei es zusammengenommen aber „gut, dass es mehr Klarheit gibt“, sagte IHK-Chef Dr. Thomas Hildebrandt am Mittwochabend. Nun komme es „auf die Verantwortung der Länder an, genau hinzuschauen und die Regionalität zu beachten“. Dazu gehöre auch die Erlaubnis für Geschäfte wie Leffers, zumindest schon mal 800 Quadratmeter abtrennen und sie so kreativ wie möglich nutzen zu können.

Es sei klar, dass das Paket für die Geschäftswelt so nicht reiche, andererseits seien die Corona-Zahlen „noch nicht so weit, wie wir sie haben wollen“, sagte Hildebrandt. „Es ist klug, sich langsam zu öffnen, für einige Unternehmen ist das allerdings extrem bedauerlich.“

Krogmann: Kein „Kuso“

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) sagte, er habe „vor dem Rauffahren genauso viele Respekt, wie vor dem Runterfahren“. Dabei werde sicher nicht alles klappen. Die ersten Lockerungen seien das Ergebnis des sehr disziplinierten Einhaltens der Beschränkungen. Genau so müsse es weitergehen. Er hoffe nun auf schnelle und konkrete Vorgaben des Landes. Insbesondere um die Schulen wieder starten zu können, brauche die Stadt n Vorlauf.

Vor allem schmerzt den Oberbürgermeister die Ankündigung, bis Ende August alle Großveranstaltungen auszusetzen. Das bedeute: kein Christopher-Street-Day, kein Kultursommer, kein Stadtfest.

Buchhändler optimistisch

Wenn die Geschäfte ab Montag wieder öffnen dürfen, ist auch die Buchhandlung Isensee dabei: „Wir freuen uns sehr und sind sehr optimistisch“, sagte Inhaber Florian Isensee. „Bald wieder öffnen zu können, klingt nicht nur gut, sondern ist auch absolut notwendig.“

An einen Massenandrang in der Innenstadt glaubt er indes nicht: „Ich denke nicht, dass wir so überrannt werden. Aber das wird der Montag zeigen.“ Die Bedingungen für eine Öffnung sieht Isensee gelassen. „Die Sensibilität der Menschen für Hygienemaßnahmen ist extrem hoch.“

Schulen: Viele Fragen

„Die höchste Priorität ist für uns, wenn die Schulen öffnen, dass die Gesundheit von Schülern und Lehrern sichergestellt ist“, sagte Sven Winkler, Leiter der Oberschule Osternburg und Sprecher der Oberschulen. „Ich hoffe, dass die Anweisungen des Kultusministeriums klar ausfallen, damit wir wissen, wie wir den Schulbetrieb planen können, denn aktuell gibt es noch viele offene Fragen. Das können ganz banale Dinge sein – wie die Frage, ob genug Wasser, Seife und Papierhandtücher vorhanden sind. Oder wie die Klassenzusammensetzung aussieht, wenn 1,50 Meter Abstand eingehalten werden muss. Ein Schichtsystem mit Unterricht am Morgen bzw. Nachmittag für Schüler wäre eine Möglichkeit. Wie das in der Praxis aussehen kann, muss neben den anderen Fragen jetzt geklärt werden“, sagte der Schulleiter.

Bis zum 27. April haben Land und Lehrkräfte dafür Zeit. Dann soll es zumindest schon mal für die Abschlussklassen weitergehen.