Corona-Krise: Hier gibt es Einkaufshilfe und Betreuung in Oldenburg

Oldenburg Das Corona-Virus breitet sich weiter aus. Der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat deshalb alle Bürger dazu aufgerufen, ihren Nachbarn zu helfen. Die Oldenburger lassen sich das nicht zwei Mal sagen und bieten verschiedene Angebote an.

Plattform zum Austausch

Auf Facebook hat sich das „Elternnetzwerk Oldenburg“ gegründet. Dort wird Eltern, anderen Hilfesuchenden und ehrenamtlichen Helfern eine Plattform zum Austausch geboten. Aktuell bieten viele Mitglieder kostenlos eine Kinderbetreuung an, mit dem Hund Gassi zu gehen, Einkäufe oder Apotheken-Gänge zu erledigen. Zudem wird dort auf Basteltipps und Beschäftigungsmöglichkeiten hingewiesen.

Eine weitere Facebook-Gruppe heißt „Eltern helfen Eltern“. Die Idee dahinter: Babysitter oder Eltern selbst bieten an, ehrenamtlich auf Kinder aufzupassen, um hilfesuchende Familien zu entlasten.

Restaurant hilft

Ganz nach dem Motto Oldenburg muss zusammenhalten hat sich Florian Schroeder, Geschäftsführer des Restaurants Royals & Rice Saigon Street, entschieden, zu helfen. Wer im Gesundheitswesen arbeitet oder zur Risikogruppe gehört, kann sich an das Restaurant wenden. Die Mitarbeiter übernehmen Einkäufe, passen auf Hunde auf und machen alles, was im Alltag entlastet. Wer die kostenlose Hilfe annehmen möchte, kann sich per Mail (florian.schroeder@royalsandrice-oldenburg.de) oder über die Telefonnummer (0441/35079906) an das Restaurant wenden.

Bürgerverein vermittelt

Der Bürgerverein Etzhorn hat die Initiative „Wir sind Etzhorn – Generationen helfen sich“ gestartet und ruft alle Etzhorner auf, in der Nachbarschaft andere zu unterstützen.

Außerdem bietet sich der Bürgerverein als Vermittler an. Wer Etzhornern helfen will, die nicht in der direkten Nachbarschaft wohnen, soll sich beim Verein melden. Aber auch die Hilfesuchenden können sich an den Verein wenden. Seien es Familien, die eine Kinderbetreuung brauchen oder Ältere und Betroffene, die Besorgungen machen müssen oder dessen Hund Gassi gehen muss. Ansprechpartner sind Gustav Backhuß-Büsing (0441/39354) und Sabine und Andreas Tewes (0441/96034367). Es kann auch eine E-Mail gesendet werden an generationen-helfen-sich@web.de.

Sport für zu Hause

Der Oldenburger Turnerbund wird auf seiner Facebook-Seite und der Homepage kleine Filme zeigen, womit Mitglieder und Interessierte zu Hause Sport treiben können. Darin sollen Workouts und kleine Sequenzen mit Bewegungsabläufen gezeigt werden. Als ersten Teil hat sich das Team des Oldenburger Turnerbundes für Tischtennis entschieden. Zwar hat nicht jeder eine Tischtennisplatte zu Hause, aber ein einfacher Tisch reicht auch. Als Tischtennis-Schläger kann so gut wie alles benutzt werden wie zum Beispiel ein Buch oder Tortenheber.