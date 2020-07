Corona-Lockerungen: City-Management: Maske muss bleiben

Oldenburg Friedrich-August Fisbeck, der erste Vorsitzende des City-Management Oldenburg (CMO), hält die Maskenpflicht weiterhin für sinnvoll: „Die Masken sollen das Problem der Ansteckung minimieren und ich denke, dass sie vielen Menschen auch ein Gefühl von Schutz verleihen.“ Er sei zwar kein Virologe, aber Fisbeck glaube, dass der Austausch von Viren durch die Masken schon sehr verringert wurde. „Als Alternative zur Aufhebung der Maskenpflicht fände ich eine Lockerung der Anzahl- und Abstandsregelungen sinnvoll. Für viele Einzelhändler in der Oldenburger Innenstadt ist es schwer diese Regelungen durchzusetzen“, erklärt der erste Vorsitzende.

Durch die Abstandsregeln sei der wirtschaftliche Erfolg vieler kleiner Läden in der Fußgängerzone stark belastet. Das sieht CMO-Geschäftsführerin Frederike Töbelmann sehr ähnlich: „Über die Masken müssen wir eigentlich noch nicht diskutieren. Wir sollten vielmehr froh sein, dass die Ansteckungszahlen momentan sehr gering sind und hoffen, dass es über den Sommer und die Urlaubssaison hinweg so bleibt.“ Falls diese Zahlen konstant bleiben, wäre es sinnvoll, eine größere Anzahl an Menschen pro Quadratmeter besonders in den kleineren Geschäften zu erlauben.

Ohne die Masken seien besonders ältere Menschen noch mehr verunsichert, was sich wiederum negativ auf die allgemeinen Umsätze der Oldenburger Geschäfte auswirken würde. „Ich halte es am sinnvollsten, wenn die Masken erst ganz zum Schluss der Pandemie abgeschafft werden“, sagt CMO-Vorsitzender Fisbeck. „Mittlerweile haben sich viele bereits daran gewöhnt, die Masken beim Einkaufen zu tragen und ich denke, dass wir es zum Schutz der Allgemeinheit auch noch etwas länger aushalten werden.“