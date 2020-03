Oldenburg Das neuartige Corona-Virus führt in Deutschland zu Hamsterkäufen. Die große Nachfrage führt zu Engpässen bei Desinfektionsmitteln und Mundschutzen. Sowohl im Großhandel, als auch direkt bei den Herstellern ist wenig oder keine Ware vorhanden.

Diese Situation ist auch in Oldenburg zu finden wie die Dobben-Apotheke (Hindenburgstraße) und die Pluspunkt Apotheke im Elisengang bestätigen. „Wir haben nicht einmal mehr für jeden Mitarbeiter einen Mundschutz“, sagt Sabine Thiel, Geschäftsführerin der Pluspunkt Apotheke im Elisengang. Sie rechnet in den nächsten zehn bis 14 Tagen mit einer neuen Lieferung von Mundschutzen.

Wann wieder Desinfektionsmittel vorrätig sind, kann Thiel nicht sagen. „Wir haben schon überlegt, Desinfektionsmittel selbst herzustellen“, sagt die Geschäftsführerin. „Aber es sind nicht einmal mehr die Grundstoffe wie Alkohol lieferbar.“

Dass diese Hamsterkäufer nicht notwendig sind, betont Gabriele Röscheisen-Pfeifer, Inhaberin der Dobben-Apotheke. Laut ihr macht ein Mundschutz nur bei denen Sinn, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Ausnahmen sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem wie nach einer Chemo-Therapie oder Organtransplantation. Thiel weist zudem darauf hin, dass der Mundschutz keine langfristige Wirkung hat. „Nach 20 Minuten ist der Mundschutz von der Atmung durchgefeuchtet und muss ersetzt werden“, sagt Sabine Thiel.

Auch Desinfektionsmittel sind nur bei Menschen zu empfehlen, die viel mit dem Flugzeug, der Bahn oder Bussen unterwegs sind. „Sonst reicht es, die Hände mehrmals am Tag mit handelsüblicher Seife gründlich zu waschen“, sagt Röscheisen-Pfeifer.

Dr. Jörg Herrmann, Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene, bestätigt, dass ein Mundschutz aktuell keinen Sinn macht. Herrmann erklärt weiter, dass ein Mundschutz bei Betroffenen sinnvoll sei, um Personen in seiner Umgebung nicht zu infizieren. Bei gesunden Menschen würde das Tragen eines Mundschutz nur ein vermeintliches Sicherheitsgefühl geben. Der einzige nützliche Effekt sei, dass man sich nicht an Nase oder Mund fassen kann, wodurch Viren nicht in die Schleimhäute gelangen.