Corona-Zahlen für Oldenburg: 23 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben

Oldenburg Über die Weihnachtsfeiertage ist die Sieben-Tage-Inzidenz (mit dem Coronavirus Infizierte pro 100 000 Einwohner) in Oldenburg gesunken.

• Sieben-Tage-Inzidenz: Laut Landesgesundheitsamt liegt die Inzidenz bei 74,5 (Stand vom 27. Dezember). Der Wert vom Vortag lag (nach aktualisierten Angaben) noch bei 92,9.

• Zahl der Infizierten: Wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilt, sind derzeit 297 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand vom 27. Dezember).

• Personen in Quarantäne: Laut Gesundheitsamt befinden sich 912 Personen in Quarantäne (Stand vom 27. Dezember). Am Vortag waren es 1187. Am 24. Dezember waren es noch 1314, am ersten Weihnachtsfeiertag 1258, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1150.

• Verstorbene: 23 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Drei Todesfälle sind seit Samstag hinzugekommen.