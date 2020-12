Corona-Zahlen für Oldenburg: Inzidenzwert steigt auf 75,1

Oldenburg Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz (mit dem Coronavirus Infizierte pro 100 000 Einwohner) ist in der Stadt Oldenburg wieder angestiegen. Auch die Zahl der Infizierten Personen hat zugenommen. • Sieben-Tage-Inzidenz: Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 75,1 (Stand vom 3. Dezember). Am Dienstag lag der aktualisierte Wert bei 70,4. • Zahl der Infizierten: Die Anzahl der Infizierten ist ebenfalls gestiegen und liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes der Stadt aktuell bei 161 Personen (Stand: 3. Dezember). Am Vortag waren es noch 139 Personen. • Quarantäne: In Quarantäne befinden sich laut Gesundheitsamt der Stadt insgesamt 741 Personen (Stand: 3. Dezember). Am Tag zuvor lag dieser Wert bei 727 Personen. • Verstorbene/Genesene: Unverändert ist laut städtischem Gesundheitsamt die Zahl der Verstorbenen Personen: Fünf Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Genesen sind mittlerweile 1149 Personen.

