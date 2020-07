Corona: Aktuell drei Erkrankte

Oldenburg Am Mittwoch waren dem Gesundheitsamt noch drei Bürger der Stadt mit einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Zwischenzeitlich war die Zahl der Erkrankten auf 15 (7. Juli) angestiegen, nachdem sie bereits auf null gesunken (10. bis 20. Juni) war – auch bedingt durch einige Fälle in fleischverarbeitenden Betrieben in der Region.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Oldenburg damit 249 Personen mit dem Virus infiziert, 244 sind wieder genesen. Zwei Personen sind bisher verstorben, ein Mann und eine Frau, beide nach Angaben der Stadt vorerkrankt und fortgeschrittenen Alters.

35 Personen befinden sich in Oldenburg aktuell in Quarantäne. Insgesamt mussten sich somit 1475 vorübergehend in Isolation aufhalten.