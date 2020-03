Coronakrise: Mit den Reisen Schiffbruch erlitten

Oldenburg Atemschutzmasken sind in Zeiten der Corona-Krise Mangelware. Krankenhäuser und Arztpraxen suchen händeringend nach ihnen. Vielleicht kann Martin Schlifski vom Tauchertreff Dekostop an der Nadorster Straße die Not in Oldenburg ein wenig lindern. Er lässt seine guten geschäftlichen Beziehungen nach Weihai in China spielen. Dort bestellt und kauft er normalerweise seine Bretter fürs Stand-up-Paddling. Doch liefern kann das am Gelben Meer beheimatete Unternehmen auch Atemschutzmasken – wenn mehr als 50 000 Stück bestellt werden.

Schlifski macht aus der eigenen Not eine Tugend. 30 Bretter hat der Unternehmer geordert, die er nun nicht abbestellen kann und das auch nicht will. Ihn trifft die Corona-Krise in allen Bereichen. Die Paddling-Kurse fallen aus, der Tauchunterricht auch, noch schwerer treffen den Veranstalter die Absagen von Reisen. Beispielsweise die für Ostern geplante Rundreise durch Honduras und Guatemala. 70 000 Euro hat er für die Flüge, Hotels und Buskosten bereits bezahlt. Doch während seine Kunden nun das Geld für die ausgefallene Reise zurückbekommen, überweisen die Unternehmen in Übersee nichts zurück. Einem denkbaren Prozess gegen die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines räumt er wenig Chancen auf einen Erfolg ein, also lässt er das, wie Schlifski gegenüber der NWZ betont.

Finanziell lebt er nun von der Substanz, greift Rücklagen und die eigene Altersvorsorge an. Dabei sah zum Anfang des Jahres noch alles sehr gut aus für das Unternehmen. Er hoffte auf das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte.

Das Corona-Virus macht nun alles zunichte.