Das Sagen Oldenburger Hundehalter Zur Geplanten Verordnung: „Gassi-Pflicht“ schwer zu kontrollieren

Oldenburg Eine neue Verordnung der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) soll Hundehalter verpflichten, mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde mit ihrem Tier Gassi zu gehen. Außerdem soll das dauerhafte Anketten verboten werden und Tiertransporte dürfen nur noch maximal viereinhalb Stunden dauern, wenn die Temperatur im Transporter mehr als 30 Grad beträgt. Um Hundewelpen sollen sich täglich mindestens vier Stunden professionelle Hundezüchter kümmern. Was halten Oldenburger Hundebesitzer von der geplanten Verordnung?

„Ich gehe sowieso öfter“

„Für mich ist das selbstverständlich“, sagt Edeltraut Teßmann zum täglichen Gassigang. „Ich gehe sowieso öfter raus.“ Ihre Hündin Miri werde abwechselnd von ihrem Mann, ihren Kindern und ihr selbst viermal am Tag ausgeführt. Insgesamt kämen so etwa zwei Stunden zusammen. Den Hund in den Brut- und Setzzeiten öfter anleinen zu müssen, empfindet Teßmann als „ein bisschen nervig“, kann den Grund dafür aber verstehen. Da sie Hündin Miri auch im Garten laufen lassen könne, fühle sie sich dadurch auch nicht allzu sehr eingeschränkt.

Schwer nachzuweisen

Der 27-jährige Tim Waldeck macht sich Gedanken, wie man eine Anleinpflicht kontrollieren kann und fragt sich: „Wie sehr kann man das verfolgen, wie weist man das nach?“ Die Hunde hätten ja keine Laufuhr. Eine Möglichkeit sieht er in einem GPS-Nachweis über das Handy. Als Hundehalter sollte man dann aber selbst entscheiden können, wann man das GPS einschaltet. Sonst könne das schnell zu Unwohlsein durch das Sammeln der sensiblen Daten führen. Waldeck selbst ist mit seiner Hündin Kelly mindestens drei Stunden am Tag unterwegs, sagt er.

Die Stadt Oldenburg hält eine Kontrolle der geplanten, schärferen Regeln auf Nachfrage der NWZ für schwierig: „Eine Kontrolle wird unabhängig von der Anzahl der Kontrollkräfte kaum möglich sein, da die möglichen Verstöße ausschließlich in der Privatsphäre der Hundeeigentümer stattfinden“, sagt Pressesprecher Reinhard Schenke. Die Stadt müsse jetzt aber zunächst einmal den genauen Gesetzestext abwarten.

„Zu kurz gegriffen“

Merle Kloster findet die Idee für die neue Verordnung gut, aber „zu kurz gegriffen“. Die Dauer eines Gassigangs hänge von der Art des Hundes ab, sagt sie. So sei ein zu langer Gassigang bei manchen Hunden schlecht für die Gelenke.

Hund hat auch Rechte

„Ein Hund hat auch Rechte“, sagt die 78-jährige Helga Thormann aus Oldenburg. Man müsse das Tier respektvoll behandeln. „Eddie“ sei bereits ihr vierter Hund und für sie wie ein Familienmitglied. Freilaufflächen für Hunde könnte es in Oldenburg aber „definitiv“ mehr geben, findet Thormann.

Verordnung ist gut

„Ich hätte keine Lust darauf, zwei bis drei Stunden in einem Auto zu bleiben, in dem es 60 bis 70 Grad heiß ist“, sagt der 40-jährige Marco Renner aus Oldenburg, der gelegentlich den Hund eines Freundes ausführt. Auch er findet die Idee Klöckners grundsätzlich gut. Er kenne Leute, die ihre Hunde ziemlich vernachlässigen würden.