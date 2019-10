Oldenburg Trecker an Trecker an Trecker standen am Dienstag auf den Hauptverkehrsstraßen in Oldenburg. Die motorisierten Kolosse bewegten sich, wenn überhaupt, im Schneckentempo in Richtung Weser-Ems-Halle. Das Ergebnis: verstopfte Straßen, lange Wartezeiten für den motorisierten Verkehr und permanentes Hupen.

Dass die Landwirte auf den Traktoren genau diese Situation provozieren wollten, ist klar. Doch was sagen die anderen Verkehrsteilnehmer, von denen viele vorsorglich das Auto stehen gelassen haben und sich mit dem Rad oder zu Fuß auf den Weg gemacht haben?

„Ich habe sowas noch nie erlebt“, sagt Busfahrer Mati Kurdi. Er steht mit seinem Bus an der Haltestelle zwischen Poststraße und Huntestraße, direkt am Jordan. Er nehme die Situation entspannt, denn ändern könne er nichts. „Meine Linie fährt zum Klinikum. Ich habe Leute im Bus, denen es nicht gut geht. Für die ist das eine Belastung“, so der Busfahrer weiter. Er verstehe aber auch, dass die Landwirte etwas zu sagen haben und sich mit der Aktion Gehör verschaffen wollen. „Deshalb ist es in Ordnung, wenn einige Straßen blockiert werden.“

Dass die Bauern das Recht haben zu demonstrieren, ist für Boris Bozovic klar. Er schiebt seinen Motorroller auf dem Gehweg, um vorwärts zu kommen. „1,5 Kilometer habe ich schon hinter mir, einen muss ich noch“, sagt der 49-Jährige, der das Gejammer der Bauern aber nicht mehr hören kann. „Die Landwirte könnten auch ohne staatliche Subventionen arbeiten, dafür muss aber ein grundsätzliches Umdenken stattfinden“, ist sich Bozovic sicher. Er stehe der modernen Landwirtschaft sehr kritisch gegenüber und ernähre sich vegan.

Gut durchgekommen, obwohl sie mit dem Auto nach Oldenburg gefahren ist, ist Fenja Rüthemann. „Ich bin von Brake aus gekommen und habe auf dem Weg viele Traktoren gesehen. Eine Kolonne habe ich auf dem Weg auch überholt“, berichtet sie.

Der Protest in dieser Form sei für sie in Ordnung. „Das war nur eine Frage der Zeit. Bei den Bauern gibt es viel Frust und Ärger“, weiß die 27-Jährige, denn zu Hause betreibe die Familie einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb.

Gut durch die Stadt gekommen ist auch Ina Büsing. Sie war mit dem Rad unterwegs, um sich die Traktorenkolonne am Stau anzusehen. „Damit ist man hier sowieso viel schneller unterwegs“, sagt die 59-Jährige.

Dass die Bauern mit ihrem Protest die Hauptstraßen lahmlegen, findet sie in Ordnung. „Die müssen auch von irgendwas leben und müssen auf sich aufmerksam machen. Diese Form des Protests sollte aber nicht regelmäßig stattfinden“, so Büsing.