Oldenburg Wie wollen wir leben? Das Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst lädt am Samstag, 14. September, zum Dialogforum Fliegerhorst in das EWE Forum Alte Fleiwa ein.

Entstehen soll ein klimafreundliches und innovatives Nachbarschaftsquartier für 300 Menschen auf einem Teilgebiet des Fliegerhorstes. Geplant wird das Projekt auf vier Hektar von 21 Beteiligten aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft

Die Quartiersentwicklung soll bestmöglich nach den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner ausgerichtet werden. Das Dialogforum Fliegerhorst bietet daher die Möglichkeit, Ideen und Wünsche einzubringen. Angeboten wird von 10 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm für die gesamte Familie. Der Besuch der Veranstaltung kann flexibel und individuell gestaltet werden.

• Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentieren die Projektbeteiligten klimafreundliche Vorhaben und innovative Technologien. Anfassen, ausprobieren und nachfragen ist ausdrücklich erwünscht. Besucherinnen und Besucher können sich zum Beispiel an der Entwicklung eines Community Portals beteiligen oder sich über den Energieträger Wasserstoff informieren.

• Mit dem Brettspiel „Change the Game“ lässt sich spielerisch erkunden, welche Weichen lokal und individuell für den Klimaschutz gestellt werden können. Zudem visualisiert ein 3D-Rundgang anschaulich die Entstehung des neuen Quartiers.

• In verschiedenen Workshops können die Teilnehmer das Energetische Nachbarschaftsquartier aktiv mitgestalten. Dabei stehen besonders Themen wie klimafreundliche Mobilität oder der digitalisierte Energiehandel unter Nachbarn im Fokus der Workshops.

• Kinder können währenddessen mit dem großen Holzspektakel gleich vor Ort ihr eigenes Quartier bauen und unterschiedlichste Bauvorhaben verwirklichen. Mit rund 40 000 Holzstäben sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung unter: