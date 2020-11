Digitale Schnitzeljagd: Oldenburg früher und heute per App erkunden

Oldenburg „Oldenburg früher und heute“ ist das Thema einer digitalen Schnitzeljagd, die in den nächsten Monaten entstehen soll. Zur Unterstützung bei der inhaltlichen und didaktischen Arbeit an dieser App-gestützten Schnitzeljagd sucht die Stadt Oldenburg im Rahmen des Projektes „Digitale Lernlabore“ ältere und jüngere Freiwillige. Technisches Wissen ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Was sich genau hinter dem Projekt verbirgt, erklärt die Stadt mit der Beantwortung von vier essenziellen Fragen.

Worum genau geht es bei dem Projekt?

In einem gemischten Team aus älteren Bürgern und Schülern soll die digitale Schnitzeljagd mit Hilfe der App „Actionbound“ erstellt werden. Das Team soll zeigen, wie sich das Stadtbild in Oldenburg seit den Jugendtagen der älteren Teilnehmer verändert hat und welche Abenteuer man hier früher erleben konnte.

Dem stehen die Erfahrungen der jüngeren Teilnehmer gegenüber, wobei sich ein Austausch über das gemeinsame Miteinander in Oldenburg entwickeln soll, der sich auch in der Schnitzeljagd wiederfindet. „Die Erfahrungen, Bilder und Geschichten werden zum Schluss gemeinsam zu einer kostenlosen, öffentlich zugänglichen Schnitzeljagd zusammengestellt“, erläutert Projektleiterin Friederike Hackmann.

Die Handy-App „Actionbound“ bietet viele verschiedene Möglichkeiten, spannende Aufgabenformate auch mit Bild und Ton zu gestalten.

Wie genau funktioniert das Ganze?

Ein externer Teamleiter mit technischem Fachwissen stellt ein Team mit Schülern sowie älteren Bürgern der Stadt Oldenburg zusammen, das sich gemeinsam inhaltlich mit dem Thema „Oldenburg früher und heute“ auseinandersetzt und sich passende Inhalte für die Schnitzeljagd überlegt. Diese Inhalte werden dann in Zusammenarbeit mit der Teamleitung in die App „Actionbound“ eingespeist, in einem Praxistest ausprobiert und, wenn nötig, angepasst.

Aufgrund der Covid-19-Hygienevorschriften wird im November und Dezember die Zusammenarbeit ausschließlich virtuell stattfinden. Ab Januar läuft sie virtuell oder in ausreichend großen Räumlichkeiten, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Der Praxistest vor Ort im kommenden Jahr muss als Präsenzveranstaltung unter freiem Himmel stattfinden, da hier die Strecke der Schnitzeljagd selbst abgelaufen werden soll.

Braucht man besondere Fähigkeiten?

Besondere Fähigkeiten oder technisches Vorwissen werden nicht benötigt. „Es wäre von Vorteil, wenn Teilnehmer in ihrer Jugend in Oldenburg gelebt oder hier viel Zeit verbracht haben, um ihren Erfahrungsschatz teilen zu können, dies ist aber nicht zwingend notwendig“, sagt Projektleiterin Friederike Hackmann.

„Grundsätzlich wäre es schön, wenn die Teilnehmenden Freude am Leben in der Stadt Oldenburg haben und Lust, sich spielerisch mit dem Wandel der Stadt auseinanderzusetzen, mitbringen.“ Bildmaterial und Fotos vom Stadtbild aus der eigenen Kindheit oder Jugend sind ebenfalls sehr willkommen. Eine Teilnahme ist auch möglich, wenn den Interessierten ein Ablaufen der Strecke im Praxistest nicht möglich sein sollte, sie aber an der inhaltlichen Gestaltung mitwirken wollen.

Wie kann man mitmachen?

Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen werden bis zum 23. November bei der Projektleitung des Civic Data Labs per E-Mail unter friederike.hackmann@stadt-oldenburg.de entgegengenommen.

Mehr Infos unter: www.oldenburg.de/digitale-lernlabore