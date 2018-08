Oldenburg Die Sorge über mögliche Fahrverbote in Oldenburg durch die Einführung einer Umweltzone ist unbegründet – zumindest nach den Plänen der Stadtverwaltung zur Verkehrsentwicklung. Denn der sogenannten Strategieplan Mobilität und Verkehr, mit dem sich der Verkehrsausschuss an diesem Montag (17 Uhr, Technisches Rathaus) befasst, sieht eine solche Auflage nicht vor. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann betont: „Die Vorlage für den Verkehrsausschuss nennt die Vermeidung pauschaler Kfz-Fahrverbote als übergeordnetes Ziel.“

Busverkehr soll um 50 Prozent zulegen Die Zahl der Buskunden soll von derzeit 19 Millionen im Jahr auf 30 Millionen im Jahr 2030 steigen. Dieses Ziel nennt die Stadt für das Tochterunternehmen VWG. Möglich werden soll die Steigerung um rund 50 Prozent durch einen Ausbau des Bus-Angebots, durch eine bessere Anbindung des Umlands und den Aufbau von P+R-Plätzen mit schnellen Busverbindungen in die Innenstadt. B+R-Infrastruktur („Bike+Ride“) an wichtigen Haltestellen sollen Radfahrern den Umstieg auf Busse erleichtern. Busse sollen bevorzugt werden bei Fragen der Verkehrslenkung.

Die Politik soll an diesem Montag eine aktualisierte Fassung des Strategieplans, der als Grundlage für alle Entscheidungen in Verkehrsfragen dient, beschließen. Mehr als 20 zusätzliche Punkte listet der neue Plan auf. Die wichtigsten Punkte: Ausbau der Wege und Abstellplätze für Fahrräder, einschließlich Lastenräder, bessere Busverbindungen und bessere Organisation des Lieferverkehrs für die Innenstadt.

Aber auch der Bau des Parkhauses, das das Evangelische Krankenhaus an der Auguststraße bauen will, und der Bau einer sogenannten Entlastungsstraße über den Fliegerhorst tauchen in der Fortschreibung auf. Im Einzelnen sind unter anderem folgende Schritte geplant. Alle Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, das sie finanziert werden können:

• Lieferzonen

• Exklusive Parkmöglichkeiten zum Be- und Entladen in Lieferzonen

• zeitlich, räumlich und fahrzeugbezogen besseres Management

• Lastenräder

• Innerstädtische Lieferungen sollen auf (E-)Lastenräder verlagert werden

• Aufbau so genannter Mikro-Ports (innerstädtische Umschlagbasis)



• Schadstoffarme Autos

• Umstellung auf emissionsarme Kraftfahrzeuge fördern

• Optimierung unternehmenseigener Mobilität durch Beratung

• Anreize durch Job-Tickets, Betriebsräder und den Aufbau einer Beratungsstelle

• Busverkehr stärken

• Verbesserungen für Pendler durch neues P+R-Konzept

• Busflotte modernisieren (bis Ende 2020 alle ÖPNV-Busse mit Euro-VI-Erdgasbussen)

• Regionalbusverkehr besser in Stadtbusverkehr integrieren

• Radverkehr

• Verkehrsmittel Fahrrad stärken

• Lastenräder und Pedelecs berücksichtigen

• mehr Abstellplätze; überdacht, Lademöglichkeit

• öffentlichen Fahrradverleih aufbauen

• Parkplatz-App

• Parkplatzsuche optimieren, weniger Parksuchverkehr

• Städtische Autos

• Umrüstung auf emissionsärmere Fahrzeuge (auch Nutzfahrzeuge)

• Aufbau eines Pools für Dienst-Pedelecs

• Parkhaus

• Parkhaus des Evangelischen Krankenhauses in Strategieplan aufnehmen

• Fliegerhorst-Straße

• Geplante Straße über den Fliegerhorst von Alexanderstraße bis Wechloy in Strategieplan aufnehmen