Oldenburg Mit neuen Abstandsregelungen will die Landesregierung den notleidenden Windanlagenbauern zu Hilfe kommen und die Energiewende retten. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (MdL, CDU) kündigte beim „Kontaktpunkt Wirtschaft“ am Mittwochabend in Oldenburg an, die Landesregierung werde die vom Bund vorgesehenen Abstände von Windrädern zu Häusern „abändern“. Welche Entfernungen in Niedersachsen gelten sollen, ließ der Minister offen. Althusmann forderte zudem einen schnelleren Ausbau der Strom-Leitungen und ein vereinfachtes Planungsrecht.

„Wenn die 1000 Meter gelten, werden wir die Energiewende nicht schaffen“, betonte auch Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Sollte der geplante Umstieg auf regenerative Energie nicht gelingen, würden „unsere Universität und die verschiedenen Forschungseinrichtungen nachhaltig leiden“, so der OB.

Der „Kontaktpunkt Wirtschaft“ war mit rund 200 Teilnehmern erneut ausgebucht. Die 32. Auflage dieser Netzwerkveranstaltung der Stadt fand in den Räumen der Oldenburgischen Landesbank (OLB) statt. OLB-Vorstandsmitglied Hilger Koenig wies darauf hin, dass sich das Thema Klimawandel auch auf Geldinstitute auswirkt. Der CO2-Ausstoß von Investitionsvorhaben spielt nach Koenigs Worten künftig auch bei den Konditionen für die Kreditvergabe eine Rolle.

Fast schwärmerisch wies der Minister auf die Potenziale der Wasserstofftechnik hin. Für die Produktion von Wasserstoff seien Küstenregionen wie der Nordwesten mit ihrer hohen Windenergie-Produktion besonders geeignet.

Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik setzten den Abend nach Ende der Reden mit regem Austausch und Kontaktpflege fort.

