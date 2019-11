Oldenburg In großen Schritten geht der Abriss des früheren Finanzamtes voran. Am Donnerstag legten Bagger das vorletzte der verbliebenen Gebäude nieder. Zahlreiche Passanten verfolgten die beeindruckenden Abrissarbeiten mit Großmaschinen.

Der Abriss dürfte bis Weihnachten abgeschlossen sein, erwartet der Leiter des Staatlichen Baumanagements Ems-Weser, Klaus Wieting. „An den Tagen vor dem Weihnachtsfest, wahrscheinlich ab 18. oder 19. Dezember, werden die Arbeiten unterbrochen“, kündigte Wieting an. In der Woche vom 6. Januar an solle der Abriss weitergehen.

In der kommenden Woche beginnen auf dem Areal des früheren Finanzamtes an der 91er-Straße die Arbeiten mit der Brecheranlage. Das Abrissmaterial wird gebrochen und für den Abtransport aufbereitet. Im Januar geht der Rückbau mit dem Ausbau der Keller-Bereiche weiter. „Das dauert nach heutiger Zeitplanung etwa bis Ende März“, kündigte der Chef der Behörde, die für den Abriss der landeseigenen Immobilie verantwortlich ist, an.

Auch dann ist das Projekt „Abriss“ nicht beendet. Das Gelände wieder herzurichten, dauert voraussichtlich bis Sommer 2020. Lässt sich der Fahrplan einhalten, ist der Rückbau dann abgeschlossen. „Wir sind sehr gut in der Zeit“, sagte Wieting. „Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir im Juli fertig und damit ungefähr ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant.“

Weiter offen ist, wie das zentral gelegene Areal künftig genutzt wird. Dem Vernehmen nach ist das Finanzministerium zu einem Verkauf bereit, wenn das Finanzamt einen dauerhaft gesicherten Standort hat. Derzeit ist die Behörde am Stubbenweg in einer angemieteten Immobilie untergebracht. Möglicherweise kann sich das Land den Standort dauerhaft sichern – dann wäre der alte Standort frei zur Neubeplanung.