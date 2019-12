Oldenburg „Gutbürgerlich“ ist das Wort, mit dem man Ziegelhof- und Ehnernviertel in Oldenburg heute überschreiben könnte. Das dominierende Bild in diesen Stadtteilen sind Wohnhäuser, die, zumindest um den Friedrich-August-Platz, nach dem Vorbild einer französischen Stadt angelegt wurden. Straßennamen wie Mars-la-Tour-Straße, Elsässer- oder Lothringer Straße scheinen den frankophilen Hintergrund zu unterstreichen, haben ihren Ursprung aber in der Zeit um den Deutsch-Französischen Krieg, aus dem 1871 das Deutsche Reich hervorging.

Ehnern- und Ziegelhofviertel Im Stadtteilcheck Süßsaure Stimmung beim Thema Verkehr

Die Geschichte der Stadtteile reicht aber weiter zurück. Der Name Ehnernviertel gründet auf dem Gut Ehnern. Zu dem gehörten viele der in diesem Stadtteil bis ins 18. Jahrhundert dominierenden landwirtschaftlichen Flächen. Die Ziegelei, aus der sich der Name Ziegelhofviertel abgeleitet hat, gab es schon im Mittelalter. Stillgelegt wurde sie 1816. Heute wird in dem Gebäude ein griechisches Lokal und ein Fitnessstudio betrieben. Nur einen Steinwurf davon entfernt, auf der anderen Seite des Friedhofsweges, ist die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland angesiedelt.

Die Schließung der Ziegelei markierte nicht das Ende der Industriekultur im Stadtteil. Denn 1923 wurde die Bölts Fleischwarenfabrik an der Industriestraße gegründet, die zeitweise als eine der größten und modernsten Fleischwarenfabriken in Europa galt. Die Fleischproduktion wurde aber im Jahr 1988 nach Tweelbäke verlegt.

Heute ist auf dem ehemaligen Fabrikgelände das Technische Rathaus der Stadt Oldenburg zu finden. Angesiedelt haben sich auch Unternehmen wie EWE AG und BTC AG. Platz für ihre Erweiterung hat auf dem Gelände auch die Carl von Ossietzky Universität gefunden, die hier ihr Informatik-Institut Offis aufgebaut hat, in dem auch an künstlicher Intelligenz, Interaktionen zwischen Mensch und Maschinen und modernen Simulations-Systemen geforscht wird.