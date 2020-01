Oldenburg Am 11. Januar 1920 erblickte Lebrecht Garbrecht in Braschendorf (Provinz Pommern) das Licht der Welt. Heute, 100 Jahre später, sitzt er auf einem schwarzen Ledersessel in seinem Haus in Oldenburg: grau-schwarzer Anzug, weißes Hemd mit rot-schwarzer Krawatte, die Haare fein gekämmt. In der Hand hält er einen dunkelbraunen Gehstock. Mit 99 Jahren habe er zusätzlich einen Rollator bekommen, oft reiche jedoch auch der Stock, sagt Leo, wie ihn alle nur nennen.

Zum 100. Geburtstag ist Bürgermeisterin Christine Wolff zu Besuch. Es gibt schwarzen Tee aus zarten Porzellantassen und Gebäck. Zwei goldene Kerzenständer mit langen Kerzen spenden warmes Licht. Wolff lauscht neugierig einigen Anekdoten von Leo, der seiner Frau hin und wieder zuzwinkert. Viel zu erzählen hat er definitiv.

• Einfache Landarbeiter

Garbrecht erinnert sich sehr genau an alles und fängt ganz am Anfang an. „Meine Eltern waren einfache Landarbeiter. Zuweilen hat meine Mutter Brötchen ausgetragen, die wurden morgens in der früh an die Türklinken gehängt. Sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“

Zu seiner Zeit habe man maximal sieben Jahre in die Schule gehen können. Eingeschult wurde man in Klasse sieben, fertig war man mit Abschluss der ersten Klasse. Mit 14 Jahren war Garbrecht mit der Schule fertig. Was nun? Für ein Jahr habe er in der Landwirtschaft auf einem Gut gearbeitet. Anschließend in einer Ziegelei. „Akkordarbeit war das“, sagt Leo.

1939, mit 19 Jahren, wurde Garbrecht eingezogen. Als der Krieg endete, verbrachte er sechs Monate in Gefangenschaft in der damaligen Tschechoslowakei. Mit 25 Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und suchte zunächst seine Mutter auf. Ständig auf der Flucht, habe sie in den Kriegsjahren stets ihre neue Adresse hinterlegt, in der Hoffnung, dass die Familie wieder zueinander findet. Handys und Internet gab es schließlich nicht.

Ob er heute ein Smartphone besitze? Garbrecht lacht: „Ich habe ein Handy, damit kann man allerdings nur telefonieren. Und das reicht mir auch.“ Seine Frau Karin, ebenfalls schick in schwarz-weiß gekleidet, hat ein Smartphone und nutzt Whatsapp und Co. „Ich habe auch ein Tablet, Leo interessiert das nicht sonderlich.“ Vielleicht liegt es daran, dass die beiden rund 22 Jahre trennen. Demnächst wird Karin Garbrecht 78 Jahre alt.

• Quer durchs Land

Seine erste Frau sei Karin nicht, erzählt Leo. Nach dem Krieg sei er für eineinhalb Jahre verheiratet gewesen. Er lebte inzwischen in Itzehoe und machte eine Lehre zum Dachdecker. Dieser Job führte ihn quer durch Deutschland.

Allerdings verlor er diese Stelle. Darum ging er nach Westerland auf Sylt und arbeitete tagsüber als Wächter auf einem Flugplatz. Abends machte er einen Kurs in einer Spielbank. Garbrecht wurde Croupier. Zehn Jahre war er auf der Insel, dann 14 Jahre in Konstanz und ein Jahr in Bad Pyrmont. 1976 ging es nach Bad Zwischenahn, wo er bis zur Pensionierung 1985 in der Spielbank arbeitete. „Das war mein absoluter Traumjob!“

• Späte Liebe

Doch wann trat Karin in sein Leben? In der Liebe habe er sich nie festgelegt, sagt er – bis er 1992 Karin kennenlernte. Da war Leo 72 Jahre alt. Sie trafen sich (im 2016 geschlossenen) Tanzlokal Kristallpalast in Zwischenahn. „Er hat mir seine Karte gegeben und gesagt, ich solle ihn anrufen. Ich habe mich aber nicht getraut. Zum Glück hatte er meine Nummer aufgeschrieben und so rief er mich an. Seit dem ersten Treffen sind wir unzertrennlich“, erzählt Karin. Mit ihr kam nicht nur eine feste Liebe in sein Leben – es kamen auch sechs Kinder. Der kinderlose Garbrecht habe nicht schlecht geguckt bei der Nachricht. Er und seine Frau lachen herzlich. Aber der jetzt Hundertjährige wurde mit Leib und Seele Stiefvater von sechs Kindern. Inzwischen ist er auch sechsfacher Opa und dreifacher Uropa.

• Geheimnis des Alterns

Es gibt kein Geheimnis fürs Altwerden, sagt Garbrecht. „Ich habe einfach gute Gene. Meine Eltern wurden auch recht alt und meine Schwester Edith wird im Sommer 99.“ Vielleicht liegt es am Sport, den er sein Leben lang gemacht hat: Tennis, Fußball, Leichtathletik. Bis vor fünf Jahren ging er ins Fitnessstudio. Mit 62 Jahren gab er zudem das Rauchen auf.

Gesundheitliche Probleme hat Garbrecht nur wenige gehabt. Auch an seinem Geburtstag geht es ihm gut. Er habe seinen Traumjob ausüben dürfen, eine tolle Frau an seiner Seite und eine Familie, die zusammenhalte. „Ich habe sehr viel Glück gehabt!“