Oldenburg Der fulminante Anstieg der Gewerbesteuer setzt sich in diesem Jahr nicht fort. Das geht aus aktuellen Zahlen der städtischen Finanzverwaltung hervor. Danach liegen die Einnahmen der Gewerbesteuer im laufenden Jahr voraussichtlich um 1,5 Millionen Euro unter der erwarteten Summe von 129 Millionen Euro. Damit bewegen sich die Einnahmen nach Aussage der Verwaltung zwar immer noch auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung die Steuerschätzung allerdings mehrfach nach oben korrigiert. „Der extrem positive Trend der Steuereinnahmen der letzten Jahre kann für 2019 nicht mehr festgestellt werden“, teilen die Finanzfachleute mit.

Auch die erwarteten Einnahmen durch den Gemeindeanteil der Einkommensteuer korrigiert die Verwaltung nach unten. Demnach kann Oldenburg für das laufende Jahr 80 Millionen Euro erwarten, 2,5 Millionen Euro weniger als geplant.

Ein Plus zeichnet sich hingegen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes für Kreisaufgaben (plus 1,7 Millionen) und Gemeindeaufgaben (plus 1,6 Millionen) ab.