Oldenburg Oldenburg ist eine wachsende Stadt, die Einwohnerzahl steigt und steigt: Diese Einschätzung, die bislang die Debatte um Wohnungsmangel prägt, lässt sich nicht ungeprüft halten. Das zumindest lässt ein Blick auf die Einwohnerstatistik zu. Danach stagnierte die Zahl in den ersten fünf Monaten bei gut 169 000. Die Zuwächse waren moderat, in einzelnen Monaten gab es sogar ein Minus – das hatte es in den vergangenen Jahren in Oldenburg nicht gegeben.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann rief beim Forum „Wem gehört die Stadt?“ am Donnerstag in den Räumen der Wohnungsbaugesellschaft GSG keinen Trend aus. Aber er kündigte eine Bedarfsanalyse an. „Wir werden die Entwicklung ins Auge nehmen.“ Zu prüfen sei, ob die jüngsten Zahlen einen Trend ankündigten, oder ob es sich nur um eine Delle handele.

Neuer Stadtteil

Krogmann verwies auf eine weitere Entwicklung, deren Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt sich nicht abschließend bewerten ließen. In den nächsten zwei bis drei Jahren kommen in Oldenburg mehr als 1400 Wohnungen auf den Markt. Mit rund 1000 Wohnungen entsteht derzeit ein kompletter neuer Stadtteil auf dem Fliegerhorst.

Weitere rund 400 Wohnungen stehen außerdem in absehbarer Zeit im Baugebiet Am Bahndamm zur Verfügung. Private aktuelle Bauprojekte – unter anderem am Stadthafen Süd – schaffen zusätzlichen Wohnraum.

Die Stadt werde beobachten, wie sich das umfangreiche Angebot auf dem Wohnungsmarkt auswirke. Signifikante Folgen für die Nachfrage gelten als möglich.

Ebenso wie Krogmann warb GSG-Geschäftsführer Stefan Könner für eine Wohnungsbaupolitik mit Augenmaß. Die angestoßene Wohnraumförderung müsse erst noch richtig greifen. Bis 2014 habe das Land „gar nichts gemacht“. Die Programm seien erst 2017 richtig ins Rollen gekommen. Könner äußerte sich zuversichtlich, dass der bestehende Förderrahmen noch Potenzial bietet.

„Konzept fehlt“

Anders als Krogmann vermisst der GSG-für eine Strategie, wohin sich Oldenburg entwickeln solle. Immer wieder fingen Überlegungen „von vorne an“. Es fehle ein Konzept. Auch Lisa Onnen von Kubus Immobilien beklagte, Konzepte änderte sich „von Ratsperiode zu Ratsperiode“. Demgegenüber warnte der OB vor Masterplänen, an den „fünf Jahre gearbeitet wird, die aber nicht umgesetzt werden, weil sich die Bedingungen geändert haben“.

Aus Sicht der Investoren ein großes Problem auf dem Weg zu mehr Wohnraum sind energetische Auflagen im Neubau. „Bis zu einem gewissen Umfang sind sie richtig. Über ein bestimmtes Maß hinaus lassen sie aber die Kosten unnötig in die Höhe schießen“, sagte Lisa Onnen.

Auch Horst Gumprecht, Regionalbeauftragter der Architektenkammer Niedersachsen, forderte, Dämm-Vorschriften „an der Realität auszurichten“. Die Verschärfung bestimmter Grenzwerte für die Dachdämmung führten nicht zu mehr Energieeinsparung, sondern lediglich zu höheren Kosten.

Auf die Frage nach dem Energiekonzept für die sogenannte Smart City und den Fliegerhorst räumte Krogmann ungenutzte Potenziale ein. Die Konzepte für das Energetische Nachbarschaftsquartier (ENaQ) hätten bei mehr Zeit „planerisch noch umfassender“ sein können. Aufgrund der Förderkriterien – Oldenburg erwartet vom Bundes 18 Millionen Euro – seien der Stadt aber „harte Frisen“ gesetzt worden.

Auf bestehende Potenziale kam die Gesprächsrunde auch beim Thema Innenstadt. Die Entwicklung des klassischen Einzelhandels werfen die Frage nach weiteren Nutzungen auf. Zum Beispiel die Ansiedlung kleiner Betriebe mit innovativen Produkten, zum Beispiel Drei-D-Druck, könnten „Menschen in die Stadt holen“, empfahl Architekt Gumprecht. Der OB verwies auf den Wechsel der Städtischen Musikschule aus dem PFL an den Rathausmarkt. Eines der Ziele sei, die Innenstadt durch einen Frequenzbringer zu beleben.

Ein heißes Eisen schnitt Lisa Onnen an mit der Forderung, die Zahl der Parkplätze in der City zu reduzieren. Ziel müsse sein, die Innenstadt autofreier zu bekommen. „je weniger Parkmöglichkeiten es gibt, desto weniger attraktiv ist es, mit dem Auto in die Stadt zu kommen.“ Pendler, die aufs Auto angewiesen seien, könnten durch „kluge Strategien“ die Stadt erreichen. Wie diese Strategie aussieht, blieb zumindest an diesem Abend jedoch offen.