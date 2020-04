Einzelhandel: Biwak-Geschäfte warten auf Waren-Lieferungen

Oldenburg Wanderschuhe, Rucksäcke, Trinkflaschen und alles, was Frischluftliebende bei ihren Abenteuern so brauchen könnten – das gibt es in den Biwak-Gerschäften an der Langen Straße und an der Haarenstraße. Zwar sind die Läden von Britta Eicke, Rolf Mix und Eugen Blank aktuell geschlossen. Per E-Mail und auch telefonisch sind die Biwak-Mitarbeiter aber trotzdem für Kunden zu erreichen. „Per Fahrrad liefern wir die Ware dann an die Kunden aus. Dafür ist extra ein Mitarbeiter unterwegs“, so Rolf Mix.

Doch wie lange noch? Seit mehr als zwei Wochen bleiben die Waren-Lieferungen aus, wie Geschäftsführerin Britta Eicke sagt. Das Team ist vor Ort, am Ladenfenster hängen große Schilder für die Paketlieferanten. Und trotzdem, nichts. „Das fing an mit einer Lieferung aus Italien, die mit GLS kommen sollte“, erklärt Eicke. Das Paket kam nicht, also ließen sich die Inhaber die Sendungsverfolgungsnummer geben. „Anscheinend war die Lieferung schon in Oldenburg und wurde zum Verteilzentrum zurückgeschickt“, sagt sie. Mehrmals hätten die Paketfahrer und das Verteilzentrum sich gegenseitig die Schuld zugeschrieben. „Wir haben dann GLS Deutschland geschrieben und da haben wir erfahren, dass die Lieferung zurück nach Italien geschickt worden ist. Aber auch da ist sie bis heute nicht angekommen“, schildert Eicke die Situation.

Die GLS äußert sich auf Nachfrage der NWZ. Sie sei auch in der aktuellen Situation entsprechend aufgestellt und könne zustellen. Dabei seien die Zustellfahrer dazu angehalten, entsprechende Hinweise auf anwesende Mitarbeiter wahrzunehmen. Laut GLS handle es sich um ein Missverständnis. „Rückläufer werden im Depot tagesaktuell analysiert und nur in Absprache mit den Versendern retourniert“, heißt es dazu.

Um einen Einzelfall handle es sich laut Eicke leider nicht. „GLS, DPD, DHL – wir bekommen einige Lieferungen und seit die Corona-Krise so schlimm geworden ist, haben wir quasi keine Ware mehr erhalten“, so Eicke. Das sei ärgerlich, wie sie erklärt. Denn man wolle nach wie vor für die Kunden da sein und sich auch auf die Zeit nach der Krise vorbereiten. „Im Büro ist eigentlich immer jemand da“, so Eicke. Von 10 bis 15 Uhr in jedem Fall. „Aber oft ist auch jemand um 8 oder um 17 Uhr im Laden“, erklärt sie.

„Ich finde das verrückt. In dieser Zeit, in der man lokal, vor Ort das Beste aus der Situation machen möchte und sich die Einzelhändler viel Mühe geben. Und dann klappt das nicht“, sagt Eicke. Man sei bemüht, Kundenwünsche möglich zu machen. Die Inhaber der Oldenburger Biwak-Geschäfte befürchten, dass sie nicht die Einzigen sind, die ihre Ware derzeit nicht pünktlich oder sogar gar nicht geliefert bekommen. „Wir haben ja nicht komplett geschlossen, wir arbeiten einfach anders. Das wissen die Lieferdienste eigentlich“, sagt Eicke.

Auch DPD bezieht auf Nachfrage Stellung: „Wir haben das Gespräch mit dem verantwortlichen Zusteller gesucht, der uns glaubhaft versichert hat, drei Mal einen Zustellversuch unternommen zu haben“, sagt ein Sprecher. Der DPD-Zusteller habe geklopft und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Allerdings, so der Sprecher, habe der Zusteller niemanden angetroffen.

Wann sie ihre Läden wieder öffnen können, das wissen die Biwak-Geschäftsführer nicht. „Wir hoffen aber, dass es unter gewissen Bedingungen für kleinere Geschäfte wie uns wieder möglich ist. Und dann brauchen wir auch die Ware“, erklärt Eicke und hofft, dass sich die Probleme bis dahin geklärt haben.